"L’Inconnu": on est loin de la Flandre rêvée de Bart De Wever

André (Koen De Bouw) retape un bar pour routiers, le long d’une nationale. Lui-même sous-traitant, il recourt à des migrants et des SDF. Il passe ses nuits à regarder les vidéos de sa fille, tuée par un chauffard quelques années plus tôt. Il se rend régulièrement sur les lieux de l’accident. Un soir, de retour au chantier où il loge, il surprend un adolescent (Noa Tambwe Kabati) en plein cambriolage. Dans la bagarre qui s’ensuit, André blesse le gamin. Il l’emmène aux urgences. L’ado, qui se prénomme Thierry, revient sur les lieux un peu plus tard. Se sentant coupable, André va le prendre sous son aile et lui offre du travail comme électricien. Les deux solitaires vont s’apprivoiser et découvrir progressivement leur histoire respective.

Metteur en scène de théâtre, Peter Monsaert est un réalisateur occasionnel. Ses personnages sont toujours des marginaux : un repris de justice qui essaye de renouer avec sa famille (Offline, 2012), une famille qui tient un bordel où se déroule un drame ( Le Ciel flamand, 2016). On pourrait le réduire un peu vite au cliché du film social ou au statut de "Dardenne flamand". Raccourci qui tient à l'austérité d'une forme découlant de récits qui exigent un ancrage dans un réel sans fard. On est loin de la Flandre rêvée de Bart De Wever, uniforme, propre, prospère et conquérante. On est dans l'envers du décor, caché derrière des cloisons de gyproc, sans âme ni chaleur.

Thierry, l’adolescent métis, est plus Belge qu’il n’y paraît. Renié par ses parents, on peut voir en lui l’incarnation des fruits de l’histoire rejetté par la société. André apparaît dès lors comme la projection de l’indifférence collective à cette réalité. Son sursaut salvateur d’empathie survient après avoir flirté avec le pire.

Le personnage de Koen De Bouw entretient avec celui de Wim Willaert dans Offline la même fracture : l'éloignement familial. Un deuil - littéral ici - impossible à faire qui débouche sur un transfert d'affection. Engoncé dans une routine mortifère, il retrouve un but avec la quête de Thierry de son identité et de ses racines.

Le récit aux ressorts hautement improbables autorise la sacro-sainte suspension de crédulité du spectateur si on l’accepte comme une fable moderne et réaliste. Monsaert veut y injecter une dose d’optimisme, notamment dans la deuxième partie où l’horizon des deux protagonistes s’élargit.

Nowhere | L'Inconnu Drame De Peter Monsaert Scénario Peter Monsaert Avec Koen De Bouw, Noa Tambwe Kabati Durée 1h50.