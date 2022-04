"Sais-tu pourquoi je saute ?": un film fort qui change totalement la manière dont on perçoit l’autisme

Longtemps, la science a pensé que les autistes étaient incapables de communiquer avec l’extérieur ou même d’avoir une vie intérieure. Pire, à certaines périodes de l’Histoire, et aujourd’hui encore sous certaines latitudes, les autistes ont été ou sont persécutés… Dans ce passionnant documentaire, Jerry Rothwell montre par exemple comment les jeunes autistes de Sierra Leone sont considérés comme des enfants du diable et comment leurs mères sont vues comme des sorcières…

Mais en 2007, un livre est venu apporter un éclairage nouveau sur la "neurodiversité". Dans The Reason I Jump (Sais-tu pourquoi je saute ?), Naoki Higashida, un autiste non verbal japonais de 13 ans, décrivait, grâce à l'écriture, son univers intérieur, sa façon de percevoir le monde, le langage, les relations aux autres, son rapport aux sensations, à la mémoire… Pour la première fois, les "neurotypiques" pouvaient pénétrer dans une psyché totalement différente de la leur. Ce livre a rapidement été vu comme un sésame pour les parents d'enfants autistes, qui se sont empressés de le faire traduire dans de nombreuses langues…









La forme au service du fond

Documentariste britannique touche-à-tout - on lui doit notamment How To Change The World en 2015, sur les fondateurs de Greenpeace, ou l'amusant Sour Grapes, sur les faussaires dans le monde du vin en 2016 -, Jerry Rothwell propose ici une adaptation inspirée du livre de Naoki Higashida. Et ce en partant à la rencontre de cinq jeunes autistes aux quatre coins du monde : Amrit Khurana en Inde, Joss Dear en Angleterre, Ben McGann et Emma Budway aux États-Unis et Jestina Penn Timity au Sierra Leone. Certains parlent, d'autres pas, mais tous s'expriment, souvent de façon poétique ou artistique. À l'image d'Amrit, devenue peintre et qui expose ses toiles dans son pays.

Le documentariste confronte leurs comportements a priori erratiques (cris, colères, enthousiasme…) au texte de Higashida, lu en voix off, pour tenter de nous faire comprendre cette façon si différente d'appréhender la réalité et le monde qui nous entoure. Si The Reason I Jump parvient si justement à nous donner un aperçu, évidemment imparfait, de ce que peut être l'univers mental d'un autiste, c'est grâce au très beau travail de Rothwell sur l'image, le montage, la bande-son, qui se mettent au service d'un rendu de la perception du monde par une personne "neurodifférente".

Bref, voilà un film fort qui change totalement la manière dont on perçoit l’autisme, en nous donnant accès à une autre façon de voir le monde.

Sais-tu pourquoi je saute ? / The Reason I Jump Documentaire De Jerry Rothwell Photographie Ruben Woodin Musique Nainita Desai Montage David Charap Durée 1h22.