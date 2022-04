Accueil Culture Cinéma Will Smith pèsera-t-il encore longtemps 600 millions de dollars ? Les annulations de contrat s’accumulent pour la star depuis sa gifle à Chris Rock, lors de la 94e cérémonie des Oscars. ©AFP Alain Lorfèvre Journaliste service Culture





Dans son autobiographie parue en 2021 sous le titre de Will (jeu de mots sur son prénom et le mot "volonté" en anglais), Will Smith ne cachait pas que son côté affable a été surnommé par un thérapeute "Uncle...