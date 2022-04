"La Revanche des Crevettes pailletées": 50 nuances de gay

Le générique d'ouverture, sous forme de clip pétillant, met directement dans l'ambiance… Déguisés en héroïnes de jeu vidéo ou de séries nippones, les membres des Crevettes pailletées chantent et dansent Oups I Did It Again de Britney Spears… Et oui, trois ans après le succès des Crevettes pailletées - l'improbable comédie gay avait fait plus de 600 000 entrées en France en 2019 -, Cédric Le Gallo et Maxime Govare remettent le couvert.

Leur équipe de water-polo fantasque s’envole cette fois pour le Japon, où elle doit participer à la nouvelle édition des Gay Games. Matthias, leur entraîneur, a choisi Selim, un nouveau joueur pour remplacer Jean (décédé à la fin du premier film). Sauf qu’il a caché à ce petit caïd de banlieue la nature de la compétition à laquelle il va participer, tout comme l’orientation sexuelle revendiquée par les Crevettes pailletées… Lorsque l’équipe fait escale en Russie, elle est rattrapée par l’homophobie ambiante.

L’enfer de l’homophobie en Russie

S'inspirant toujours de sa propre expérience de membre d'une équipe de water-polo gay, Cédric Le Gallo imagine une suite aux aventures de ces personnages hauts en couleur à la tonalité plus grave. Si La Revanche des Crevettes pailletées retrouve, dans les 20 premières minutes, le côté coloré et explosif du premier volet, la comédie bascule dans une réalité beaucoup plus dure, celle d'une Russie quasi officiellement homophobe. Tourné en Ukraine, le film aborde les ratonnades contre les homos, les thérapies de conversion, mais aussi l'homosexualité refoulée par la pression sociale…

Mais, même dans les situations les plus dures, La Revanche des Crevettes pailletées n'oublie jamais sa légèreté. Tout en conservant son humour 100 % gay (assez lourdingue, mais irrésistible), la comédie s'offre en effet des échappées vers des moments plus dramatiques ou carrément vers un film à la James Bond - qui est gay, tout le monde le sait : il met des maillots moulants, boit des cocktails et ne garde jamais la même femme… Et ce sans jamais se départir de son goût pour l'excentricité et pour la musique, avec des reprises de Julien Clerc ("Hommes, je vous aime") ou du Heroes de David Bowie ("I Wish I could swin like dolphins…"). Une liberté totale, parfois maladroite, mais en phase avec le message de ce feel-good movie qui prône l'ouverture et la tolérance, en proposant le portrait d'une bande de personnages LGBT dans toute leur variété.

La Revanche des Crevettes pailletées Comédie gay Scénario et réalisation Cédric Le Gallo et Maxime Govare Avec Nicolas Gob, David Baiot, Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby, Roland Menou… Durée 1h35.





