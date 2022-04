"Le Monde d’hier": un thriller politique cruellement d’actualité, alors que Marine Le Pen est aux portes de l'Elysée

Présidente de la République française, Elisabeth de Raincy (Léa Drucker) a choisi de se retirer de la vie politique à l’issue de son premier mandat. Mais, à quelques jours du premier tour de la présidentielle, son secrétaire général de l’Élysée (Denis Podalydès) lui apprend qu’un scandale va bientôt éclater à Moscou, mettant en cause son successeur désigné (Jacques Weber). Ce qui pourrait entraîner la victoire au second tour de François Willem (Thierry Godard), le candidat de l’extrême droite. La Présidente, son directeur général et le Premier ministre (Benjamin Biolay) ont trois jours pour empêcher ce scénario catastrophe…

Anciennne plume de Première, romancier, musicien, metteur en scène de théâtre, Diastème (Patrick Asté) signe avec Le Monde d'hier son quatrième long métrage, après notamment Un Français en 2015, qui racontait le parcours d'un jeune skinhead. Pour imaginer ce thriller politique, il s'est adjoint au scénario les services de Christophe Honoré, mais aussi Fabrice Lhomme. Grand reporter au Monde, ce dernier est l'auteur, avec Gérard Davet, de nombreux livres-enquêtes marquants, tels que Sarko m'a tuer en 2011, Un président ne devrait pas dire ça… (recueillant les confidences du président François Hollande en 2016) ou, tout récemment, du Traître et le Néant, sur la fulgurante accession au pouvoir d'Emmanuel Macron malgré son "néant" idéologique.

Si le titre du film est emprunté à l'autobiographie posthume de Stefan Zweig, Le Monde d'hier parle en effet bien de la France d'aujourd'hui. Il est même cruellement d'actualité, à la veille du second tour de l'élection présidentielle française, où Marine Le Pen a des chances plus sérieuses que jamais de s'imposer face à Emmanuel Macron…

Au cœur de la real politik

Mise en scène et récit tenus, comédiens engagés dans leurs rôles… Le Monde d'hier ne manque pas d'atouts. Le film paraît néanmoins un peu artificiel, notamment parce qu'il rejette la politique au second plan. On ne sait ainsi pas grand-chose de l'orientation idéologique de la Présidente, au-delà de son appartenance au "camp républicain", tandis que le candidat d'extrême-droite apparaît tout aussi théorique. Ce qui intéresse au fond Diastème est ailleurs. Ce qu'il cherche ici, c'est à nous faire pénétrer au cœur du pouvoir et même dans l'intimité de celui-ci, en dressant le portrait, très psychologisant, d'une femme politique qui tente de rester inflexible, même si, autour d'elle, les événements, professionnels comme privés, se précipitent…

Mais la plus grande faiblesse du Monde d'hier, c'est d'avoir voulu trop en faire, trop en mettre. Diastème a bien écouté Fabrice Lhomme. Si, sur la structuration du pouvoir entre l'Élysée, Matignon et la majorité, on gagne en véracité, le film croule sous les références. Un secret d'État à la François Mitterrand par-ci, un clone de Benalla par là, un peu de financement occulte à la Sarkozy… Tout y passe. De quoi charger un peu trop la barque de cette pauvre Présidente, campée par une Marie Drucker droite face à l'adversité. Et de quoi faire sonner un peu faux - à l'instar du dilemme moral sur lequel est construite l'intrigue - ce thriller politique soigné. Dans le même registre, le récent Les Promesses de Thomas Kruithof, avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, se révélait nettement plus fin dans son analyse des coulisses du pouvoir.

Le Monde d'hier Thriller politique De Diastème Scénario Diastème, Christophe Honoré et Fabrice Lhomme Photographie Philippe Guilbert Musique Valentine Duteil Montage Chantal Hyman Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Benjamin Biolay, Alban Lenoir, Jacques Weber… Durée 1h29.





©D.R.