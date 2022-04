"Mila": une épidémie d’amnésie totalement inexpliquée à Athènes

Un premier film grec à la Yorgos Lanthimos, drôle et grave, pour aborder le deuil et la solitude.

Visiblement dépressif, un homme (Aris Servetalis) quitte un jour son appartement et prend le bus. Quand il se réveille au terminus, il ne sait plus où il voulait descendre, ni qui il est. Comme des centaines d’Athéniens, il est victime d’une épidémie d’amnésie totalement inexpliquée.

Alors que personne ne semble vouloir le récupérer à l'hôpital, une psychiatre lui propose de participer à un programme expérimental intitulé "Nouvelle identité". Puisqu'il ne se souvient pas de son passé, il va devoir se recréer des souvenirs, qu'il immortalisera grâce à un Polaroïd. Chaque jour, dans son nouvel appartement, l'homme reçoit ses instructions sur une cassette audio, où un vieux psychologue lui demande de faire du vélo, d'aller à la pêche… Lors de l'activité "Aller voir Massacre à la tronçonneuse au cinéma", il tombe sur une jeune femme (Sofia Georgovasili) participant au même programme. Tous deux se rapprochent…

Étrangeté à la grecque

Coproduit par Cate Blanchett, Apples a fait l'ouverture des Orizzonti de la Mostra de Venise en septembre 2020. Et voilà un premier long métrage parfaitement représentatif de ce nouveau cinéma grec qui, dans la foulée de Yorgos Lanthimos, continue de creuser le sillon de l'humour absurde et décalé pour décrire l'état de la société grecque. Rien d'étonnant puisque son jeune réalisateur, Christos Nikou, a été l'assistant de Lanthimos sur le totalement barré Canine en 2009. Tandis que le cinéaste a choisi dans le rôle principal Aris Servetalis, acteur découvert dans le tout aussi inclassable Alps de Lanthimos.

Apples nous plonge dans une atmosphère d'étrangeté quasi familière, intemporelle. Et Nikou n'a pas son pareil pour mettre en scène de petites saynètes drolatiques par leur côté burlesque et nonsense. Si l'on est d'abord tenté de voir cette épidémie d'amnésie comme une allégorie sur l'avenir d'un pays ayant besoin d'oublier la crise passée pour prendre un nouveau départ, Christos Nikou délaisse cette piste, pour se concentrer sur le parcours personnel de son héros, dont on en vient à se demander s'il est réellement amnésique ou s'il ne choisit pas plutôt d'oublier un passé traumatique. Bref, voilà une véritable comédie dramatique, qui utilise le rire pour nous faire réfléchir aux failles que l'on cache tous en soi.Hubert Heyrendt

Apples / Mila Comédie nonsense De Christos Nikou Scénario Christos Nikou et Stavros Raptis Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovasili, Anna Kalaitzidou, Argiris Bakirtzis… Durée 1h30.





