"Oliver Sacks : His Own Life": un documentaire revient sur la vie et la carrière du neurologue, l’un des grands noms de la vulgarisation scientifique

Neurologue né à Londres en 1933 et installé aux États-Unis dès les années 1960, Olivier Sacks est l'un des grands noms de la vulgarisation scientifique. Durant toute sa carrière, il a en effet documenté les cas cliniques (maladie de Parkinson, syndrome de la Tourette, migraine…) qu'il a étudiés dans des ouvrages à vocation littéraire, dont le célèbre L'Homme qui prenait sa femme pour un chapeau en 1985. Au cinéma, on le connaît grâce au film L'Éveil en 1990, adaptation de son livre homonyme signée Penny Marshall, avec Robin Williams et Robert De Niro. Où l'on découvrait son travail auprès de patients atteints de coma long qu'il est parvenu à sortir, temporairement en tout cas, de leur léthargie…









C'est à cette personnalité attachante que rend hommage Oliver Sacks : His Own Life de Ric Burns. Auteur d'un film sur Andy Warhol en 2006, mais aussi d'une histoire de New York (New York : A Documentary Film) en 1999, le cinéaste américain a eu la chance de pouvoir longuement interroger Oliver Sacks au début de l'année 2015. Alors qu'il venait de rendre le manuscrit de son autobiographie (On the Move : A Life), le neurologue découvre que son cancer du foie est arrivé en phase terminale. Il décide alors de quitter la scène en beauté. Il signe notamment ses adieux dans le New York Times, dans une chronique intitulée My Own Life (titre emprunté à l'autobiographie écrite en 24 heures par David Hume en 1776 et qui donne son titre à ce film) et accepte de répondre aux questions du cinéaste…

Très classique, Oliver Sacks : His Own Life est construit de façon chronologique, revenant sur l'enfance londonienne de Sacks dans une famille juive orthodoxe, aux côtés d'un frère schizophrène, sur ses études de médecine et la découverte de son homosexualité, qui le pousse à se réfugier, dès 1960, à San Francisco. Là, cohabitent le bon Docteur Sacks et "Wolf", le motard bodybuildé aux comportements suicidaires. Suit sa rédemption à New York, lorsqu'il débarque en 1966 au Beth Abraham Hospital dans le Bronx, où il rencontre ces patients survivants de l'épidémie de la maladie du sommeil (encéphalite léthargique), plongés dans le coma ou la léthargie depuis les années 1920. À leur contact, Oliver Sacks va développer un sens de l'empathie extraordinaire, qui le mena à entamer chacun de ses diagnostics par la simple phrase "Comment allez-vous ?"…

Oliver Sacks : His Own Life Documentaire De Ric Burns Photographie Buddy Squires Musique Brian Keane Durée 1h34.





Le film ne sort qu'en Flandre (et peut-être prochainement à l'Aventure à Bruxelles), mais il est disponible, dès ce mercredi, en VOD sur Dalton.be, Cinechezvous.be et Picl.be.