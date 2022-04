Disparition prématurée de Gilles Remiche, récent Magritte du second rôle

Le réalisateur et acteur belge, Gilles Remiche, est décédé. Âgé à peine de 43 ans, le comédien a succombé à un cancer fulgurant. Le cinéma belge est en deuil d’une personnalité aimée et respectée. Il avait amorcé un changement de carrière ces dernières années, avec succès.

Gilles Remiche, né en 1979, a été diplômé à l'Université d'East London. Il a d'abord travaillé comme assistant réalisateur avant de passer à la réalisation en 2006 avec son premier film Marchands de Miracles, un documentaire sur les évangélistes à Kinshasa qui promettaient guérison à leurs fidèles. En 2010, Congo toujours, il s'intéresse aux sapeurs dans Ghetto Millionnaire. En 2014, il a scruté l'envers du décor du foot business dans Chance.

Mais au tournant des années 2010, il se réinvente, afin de suivre sa passion pour la comédie, suit des stages, des formations, accepte de petits rôles pour se faire la main sur les plateaux, avec humilité et persévérance.

On le voit alors en amusant baby-sitter dans Avec Thelma, court métrage d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, Magritte du Meilleur court métrage de fiction en 2018. On le voit à nouveau en 2021 chez le duo dans Une vie démente, dans un second rôle d'envergure en aide-soignant décalé et sympathique. Cette prestation remarquée un Magritte du Meilleur second rôle qui augurait d'un potentiel de carrière, hélas interrompue prématurément.