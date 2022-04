Channing Tatum et Brad Pitt tentent de sauver Sandra Bullock des griffes de Daniel Radcliff

Loretta Sage (Sandra Bullock), romancière à succès mais éplorée depuis la mort de son mari, est kidnappée par un milliardaire britannique (Daniel Radcliffe). Il est persuadé qu’elle peut l’aider à retrouver le joyau mythique d’une cité perdue. Le mannequin (Channing Tatum) qui sert de modèle pour les couvertures des romans de Loretta se lance à son secours, avec l’aide d’un ex-Navy Seal mystique (Brad Pitt).

La décennie écoulée a vu Sandra Bullock, naguère reine des comédies romantiques, alterner les genres avec un bonheur commercial variable, entre mélo (The Blind Side), comédies d'action au féminin (Les Flingueuses, Ocean's 8), SF ambitieuse (Gravity) ou horreur postapocalyptique (Bird Box).

Les frères Nee la plongent dans un mélange de romcom et de film d'aventures - version A la poursuite du diadème rouge. Malgré un trio masculin très bankable, c'est bien l'actrice (également productrice) qui porte le film.

Le résultat est un étrange et pas forcément déplaisant jeu de (faux) dupes entre les comédiens et le public : chacun sait que c’est absurde et que l’autre est au courant.

Radcliffe assume l’outrance anglaise de son milliardaire sans scrupule. Brad Pitt se paie une tranche autoparodique - qui sert son ego, malgré tout. Et Tatum décline son rôle de Magic Mike en bellâtre timide et faussement gauche.

On se demande si la finalité de tout ça n'est pas de nous démontrer que Bullock, à 57 ans, n'est en rien ridicule lorsqu'elle court dans la jungle en grenouillère à paillettes. Mais avant qu'on ne médite la question, elle a déjà sauté dans son prochain Bullet Train qui devrait la ramener au temps de Speed.

The Lost City / Le Secret de la Cité perdue Comédie De Aaron Nee et Adam Nee Scénario Oren Uziel, Dana Fox, Aaron et Adam Nee Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt,… Durée 1h52.





©D.R.