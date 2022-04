Roger Michell : "Kempton Burton a fini par devenir l’auteur de son crime"

Roi de la comédie anglaise en 1999 grâce à la mythique comédie romantique, avec Julia Roberts et Hugh Grant, Roger Michell a continué dans ce sillon d'un cinéma populaire jusqu'à sa mort, le 22 septembre dernier. À l'exception du très beau drameen 2003 ou du raté My Cousin Rachel, d'après Daphné du Maurier en 2017, le cinéaste britannique s'est en effet épanoui dans la comédie, avec des films au charme certain, comme...