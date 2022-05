La suite de "Dirty Dancing" officiellement confirmée, Jennifer Grey sera de la partie

L'histoire d'amour entre Frédérique Houseman, alias Bébé, et Johnny Castle a fait rêver la planète entière dès la sortie en salles de Dirty Dancing en 1987. Depuis, nombreux ont été les déclinaisons du film culte écrit par Eleanor Bergstein. En 1988, une série voyait le jour mais sans rencontrer le succès. En 2004, Dirty Dancing : Havana Nights sortait en salle sans non plus attirer les foules.

Ce jeudi, lors d'une conférence organisée au CinemaCon de Las Vegas, le studio Lionsgate a toutefois officiellement annoncé que la suite du film original était en préparation. Cerise sur le gâteau, Jennifer Grey, interprète de Bébé, héroïne du film, sera bel et bien de retour à Kellerman, pension de famille située à Catskill dans l'État de New York. La comédienne, aujourd'hui âgée de 62 ans, reprendra-t-elle son rôle des années plus tard ou campera-t-elle un autre personnage ? Fera-t-elle partie des acteurs principaux de cette suite ou fera-t-elle simplement une apparition en guise de clin d'œil ? À ce stade, aucune information n'a encore été délivrée par le studio Lionsgate. La période pendant laquelle se déroulent les nouvelles aventures de Dirty Dancing est, elle aussi, tenue secrète.

Décédé en 2009 des suites d’un cancer du pancréas, Patrick Swayze sera le grand absent de ce retour au cinéma d’ores et déjà très attendu du grand public.