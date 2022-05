Tout ce quil faut savoir avant la sortie de Dr Strange in the Multiverse of Madness

Déjà complexe en soi, l'univers Marvel s'est encore considérablement ramifié avec le développement du multiverse, dont Dr Strange in the Multiverse of Madness constitue un nouvel embranchement. Pas de quoi dérouter les fans, mais peut-être bien une partie de ceux qui n'ont pas visionné toutes les sagas Marvel. Comme le film s'apprête à pulvériser le box-office (un démarrage prévu aux alentours de 200 millions de dollars de recettes, bien au-delà du recordman de 2022, Batman, avec ses 134 millions de dollars pour le week-end d'ouverture), un petit récapitulatif s'impose.

Qu’est-ce que le multiverse ?

La réponse a été apportée dans la série What If…? :"La réalité et l'espace sont les prismes de possibilités infinies, et chaque choix peut faire bifurquer vers une infinité de réalités, créant des mondes alternatifs différents de celui que vous connaissez."

Ainsi, dans Avengers: Endgame , les super-héros utilisent un tunnel quantique pour retourner dans le passé afin de s'emparer des Pierres d'Infinité avant que Thanos ne mette la main dessus. Comme l'explique alors Hulk, "changer le passé ne change pas le futur. Pensez-y. Si vous voyagez dans le passé, ce passé devient votre futur et votre ancien présent devient le passé, qui ne ne peut plus être modifié par votre nouveau futur."

Vous suivez toujours ? Car ce n’est pas tout et les amateurs de philosophie ne sont pas au bout de leurs surprises.

©Disney

Quelle ligne du temps ?

Toujours dans Avengers : Endgame, Loki profite d'une opportunité pour s'emparer du Tesseract contenant la Pierre de l'Espace et s'enfuir dans une réalité parallèle. La suite est développée dans la série Loki. Le Dieu de la Malice pense pouvoir jouer des tours pendables à sa guise dans n'importe quelle nouvelle réalité, Mais il se fait pincer par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA, ce qui correspond à Time Variance Authority en anglais), chargé de repérer toutes les ramifications dans la ligne du temps, afin de les éliminer et de protéger "l'éternel flux temporel."

Problème réglé, donc. Eh bien non. Loki et son double découvrent que les gardiens du temps ont en fait été créés par Celui Qui Demeure, dont l’objectif n’est pas de défendre la ligne du temps originale, mais la Ligne du temps sacrée, reconstruite à partir de différents multiverses afin de se mettre lui-même à l’abri de ses doubles évoluant dans des réalités parallèles.

A la fin de Loki (attention, spoiler), Sophie, le double féminin du dieu nordique, exile celui-ci dans une réalité et tue Celui Qui Demeure. De telle sorte que, de nouveau, les multiverses peuvent bourgeonner et ouvrir le champs des possibilité pour Marvel.

©Disney

Et la suite ?

La première évolution fut visible dans Spider-Man : No Way Home. En voulant aider Peter Parker, afin que le monde oublie jusqu'à son nom, le Dr Strange change l'espace-temps. Trois Peter Parker vont donc interférer pour tenter de neutraliser le Bouffon Vert. A charge pour le Dr Strange d'ensuite remettre tout le monde dans sa propre ligne du temps, afin de rétablir la "normale.". Avec un succès tout relatif, puisque sort ce mercredi Dr Strange in the Multiverse of Madness dans lequel il fait appel à Wanda, devenue définitivement la très puissante Sorcière Rouge après la série Wanda Vision.Et qu'ensuite sont déjà annoncé une deuxième saison de Loki mais aussi Ant-Man: Quantumania, avec le retour de Celui Qui Demeure, mais cette fois sous l'aspect de son double issu d'une autre réalité, Kang.

Le casse-tête est donc loin d’être résolu. Mais quel bonheur pour les amateurs de grands spectacles super-héroïques et… pour les profs de philo.