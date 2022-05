"Sous le ciel de Koutaïssi": des ailes du désir géorgiennes

Tout commence comme dans un conte. À Koutaïssi, jadis capitale de la Géorgie. Lisa, préparatrice en pharmacie, et Giorgi, footballeur, se rencontrent par deux fois par hasard et tombent amoureux. Le temps de se donner rendez-vous et ils se réveillent le lendemain sous une autre apparence, méconnaissable. L’un et l’autre ont aussi tout oublié de leurs métiers respectifs et doivent donc repartir de zéro.

Réminiscence ? La nouvelle Lisa (Ani Karseladze) et le nouveau Giorgi (Giorgi Bochorishvili) se font tous deux engager au bar en plein air où ils avaient rendez-vous. Passe l’été… Adoptant un ton naturaliste derrière cette histoire d’amour manquée, Alexandre Koberidze capte les grandes et petites vibrations d’une ville sur fond de Coupe du monde de football.

Le titre international du film, What Do We See When We Look at the Sky ? (Que voyons-nous lorsque nous regardons le ciel ?) résume le pacte de rêverie que le réalisateur tente de passer avec le spectateur. Comme un enfant qui découvre des créatures fantastiques dans les nuages, Koberidze scrute le poétique dans la banalité du quotidien.

Le choix du titre francophone ramène à la démarche de prise de hauteur artistique pour livrer le portrait amoureux d'une ville. Consciemment ou non, ceux qui ont opéré ce choix opèrent à leur tour un clin d'œil subliminal aux Ailes du désir (1987) de Wenders, dont le titre allemand (Der Himmel über Berlin) signifiait littéralement "le ciel de Berlin".

Sous le ciel et le soleil de Kotaïssi, la polyphonie visuelle, pour douce, charmante et sincère qu’elle soit, et bien que servie par la photographie de Faraz Fesharaki, manque un peu de finalité.

La déambulation n’est pas désagréable, pas plus que la voix off qui transcende en extraordinaire le plus banal des faits observés.

Mais tant qu’à opérer un grand pas de côté - ou un grand écart - avec la fiction, Alexandre Koberidze aurait pu tout autant nous emmener à la rencontre des enfants, chiens, fêtards et artisans de Koutaïssi par le biais documentaire.

Sous le ciel de Koutaïssi / What Do We See When We Look at the Sky ? Rêverie De Alexandre Koberidze Scénario Alexandre Koberidze Avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze Durée 2h30.





©D.R.