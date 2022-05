Les Bronzés en deuil: l'actrice Véronique Barrault est décédée dans un accident de moto

Les Bronzés sont eu deuil. Et toute l'équipe du Splendid qui la surnommait "Coquillette", aussi. . Véronique Barrault est décédée dans un accident de moto.en Gironde. Si elle n’était pas aussi connue que Marie-Anne Chazel ou Josiane Balasko, elle faisait partie des ces comédiennes dont on adore l’humour et l’énergie, dont on connaît le visage sans nécessairement pouvoir mettre un nom dessus.

Dans Les Bronzés font du ski, c'est elle qui incarnait l'infirmière de Jérôme Tarayre , interprété par Christian Clavier. Un rôle qu'elle avait repris pour Ma vie est un enfer de Josiane Balasko. Elle avait aussi prêté son sens de la réplique qui claque à Blanche- Neige dans Elle voit des nains partout (au théâtre), avant d'incarner une secrétaire dans Le quart d'heure américain, une vendeuse dans Marche à l'ombre, ou de tenir des rôles secondaires dans Gazon maudit, Sept ans de mariage, Palais royal, Prête-moi ta main, Cliente, Les reines du ring ou Joséphine s'arrondit.

En télévision, on avait aussi pu la voir dans les séries Julie Lescaut, Maigret, Engrenages ou Section de recherches.

Tout comme Coluche, son parcours s’arrête à cause d’un accident de moto. Elle avait 64 ans.