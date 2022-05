"Jamais sans ma mère": qui sont ces acteurs qui ne se séparent jamais de leur maman?

Ni la notoriété, ni les rôles, ni les millions ne valent l’amour que ces stars portent à leurs mamans. Plus que leurs conquêtes, ce sont elles qui les accompagnent sur les tapis rouges et gèrent leurs carrières.

Ryan Gosling et Donna

Ryan Gosling (41 ans) voue une admiration profonde à sa mère. Lorsque son père les a quittés, alors que l’acteur n’avait que 13 ans, Donna a tout sacrifié pour élever ses enfants seule. “Elle avait tout juste de quoi payer le loyer”, raconte l’acteur. “Elle jonglait avec les factures.” Depuis qu’il est lui-même devenu père, Ryan Gosling est d’autant plus reconnaissant de l’éducation qu’il a reçue de sa mère. Donna est également devenue très proche de Eva Mendes, l’épouse de l’acteur. Lorsque cette dernière est dans l’incapacité d’accompagner son mari aux avant-premières de ses films, elle prête ses fringues à Donna pour qu’elle puisse fouler le tapis rouge à ses côtés dans des vêtements de créateurs.

Adrien Rabiot et Véronique

Dans le microcosme du football, Véronique Rabiot détonne. La mère du milieu de terrain de la Juventus est l’agent de son fils. Dure en affaire, elle n’hésite pas à prendre publiquement la parole pour défendre les intérêts financiers de son fiston.

Bradley Cooper et Gloria

Depuis le décès de son père, en 2011, Brad-ley Cooper (47 ans) est retourné vivre chez sa mère, Gloria Campano, âgée de 80 ans. Main dans la main, ils ont tenté de se remettre de la perte de cet être cher. Depuis, ils sont inséparables. Gloria accompagne souvent son fils lors d’événements mondains. Elle était d’ailleurs à ses côtés lors de la 94e cérémonie des Oscars. Très protectrice, Gloria doit d’abord donner sa bénédiction à son fils avant qu’il n’entame une nouvelle relation amoureuse. Si son flirt avec Jennifer Lopez n’a pas abouti, c’est parce que Gloria avait mis son veto.

Ryan Reynolds et Tammy

Ce que Blake Lively ignorait en épousant Ryan Reynolds (45 ans), c’est qu’elle se marierait aussi à sa mère, Tammy. Après que le couple de stars a convolé en justes noces, Tammy s’est installée provisoirement chez eux pour organiser leur vie maritale.

Pascal Obispo et Nicole

Pascal Obispo (57 ans) a confié la gestion de ses finances à sa mère, Nicole, en charge de la carrière du chanteur.

Justin Timberlake et Lynn

Justin Timberlake (41 ans) est fou de sa mère, Lynn, à tel point qu’il s’est fait tatouer ses initiales dans le bas du dos. “Elle est ma meilleure amie depuis toujours”, déclarait le chanteur dans les colonnes du magazine Rolling Stones. “Elle est toujours là pour moi et je crois que c’est une partie de mon problème avec les filles : je passe mon temps à chercher une femme aussi parfaite que ma mère.”

Zac Efron et Starla

Lorsqu’il débute sa carrière d’acteur, Zac Efron (34 ans) ne supporte pas d’être éloigné trop longtemps de sa mère. Quand il est en tournage, même à des milliers de kilomètres, il s’accorde du temps pour rendre visite à sa maman qui adore laver son linge et lui préparer son petit-déjeuner.

Diddy et Janice

Diddy ne se déplace jamais sans sa mère, Janice. Elle était à ses côtés lorsqu’il a reçu son étoile sur le célèbre “Walk of Fame”, à Hollywood, mais lui a aussi tenu le bras à chaque cérémonie des Grammy Awards. Sean Combs, de son vrai nom, n’a qu’un but dans la vie : rendre sa mère fière. “J’existe uniquement grâce à cette somptueuse femme, bosseuse, aimante, drôle, vraie, authentique, intelligente et absolument incroyable.” L’année dernière, Janice célébrait son 80e anniversaire et le rappeur lui a démontré toute l’étendue de son amour en lui offrant un chèque d’un million de dollars ainsi qu’une nouvelle Bentley.

Justin Bieber et Pattie

Dans son autobiographie, Pattie Mallette explique que c’est la naissance de son fils, Justin, qui lui a permis d’échapper à un avenir plus qu’incertain. Ce qui explique pourquoi la relation qu’elle entretient avec la pop star est à ce point fusionnelle. Pattie n’avait que 17 ans lorsqu’elle est tombée enceinte de Justin Bieber. Quelques mois plus tôt, victime d’abus sexuels, elle avait tenté de se suicider. L’arrivée de son petit garçon lui a redonné goût en la vie.

Jay Z et Gloria

Jay Z a une relation très particulière avec sa mère, Gloria Carter. Dans un morceau, intitulé “December 4th”, en référence à la date de naissance du rappeur, il raconte que sa mère, même si elle a donné naissance à trois enfants avant lui, l’a toujours considéré comme son petit chouchou. “C’est le seul de mes accouchements qui n’était pas douloureux, s’est-elle justifiée. Dès ce moment, j’ai su qu’il était spécial.” Des années plus tard, Gloria a confié à son fils qu’elle était homosexuelle. Des confidences qui ont ému Jay Z aux larmes. L’époux de Beyoncé a réalisé à quel point cacher un tel secret avait dû être dur pour cette femme à qui il doit tant.

Leonardo DiCaprio et Irmelin

Et le titre du fils à maman le plus célèbre d’Hollywood revient à… Leonardo DiCaprio, qui a toujours préféré la compagnie de sa mère, Irmelin, à celles de ses petites amies. Il se murmure d’ailleurs que c’est à cause de sa mère surprotectrice que les conquêtes de l’acteur, de Gisele Bündchen à Bar Refaeli, l’ont quitté. Leonardo DiCaprio, qui ne supporte pas d’être éloigné trop longtemps de sa génitrice, lui a acheté une maison à quelques pas de la sienne. Ancienne secrétaire dans un cabinet d’avocats, Irmelin a laissé tomber sa carrière pour s’occuper de celle de son fils. En tant que manager, elle gère ses finances, l’accompagne dans tous ses déplacements et valide tous ses choix de rôles.