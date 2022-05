Grandiose: Avatar 2 dévoile son fabuleux premier teaser (VIDEO)

"Avatar: The Way of Water", s'est doté aujourd'hui de son premier teaser officiel. Le film du réalisateur James Cameron, qui se déroule une dizaine d'années après les évènements du premier épisode, racontera l'histoire de la famille Sully composée de Jake, Neytiri et de leurs enfants.

La Resources Development Administration, de retour sur la planète Pandora, mettra en péril leur vie idyllique.

Le film est prévu pour la fin du mois de décembre 2022.

Salué par la critique, le premier Avatar est le plus gros succès du box-office mondial. Au total, cinq films de la franchise sont prévus.