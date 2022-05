Le grand quiz de Cannes : connaissez-vous les évènements qui ont marqué l'histoire du festival ?

1. Le 1er septembre 1939 doit commencer le festival de Cannes mais il sera reporté à plus tard. Pourquoi ?

A - Chargé de l’inaugurer, Louis Lumière, l’inventeur du cinéma, a raté le train en gare de La Ciotat

B - Remplis de riches vacanciers, le Carlton et le Majestic affichent complet. Il n’y a plus de palace pour loger les grandes vedettes attendues dont Cary Grant et Michèle Morgan

C - Hitler a envahi la Pologne

2. Finalement lancé en 1946, le festival de Cannes décerne alors des grands prix aux films primés. Il en distribuera onze lors de la première édition, notamment à Rome , ville ouverte de Rossellini et à Brève rencontre de David Lean. Quand la Palme d’or fera-t-elle son apparition ?

A - 1954

B - 1955

C - 1956

3. Quel film obtiendra la première Palme d’or ?

A - Marty, de Delbert Mann

B - L'Or de Naples, de Vittorio De Sica

C - À l'Est d'Eden, d'Elia Kazan

4. Auteur d’articles peu flatteurs à propos de l’édition 1957, un critique est interdit de festival en 1958. Il reviendra en 1959 mais comme cinéaste et remportera même le prix de la mise en scène.

A - Jean-Luc Godard

B - Éric Rohmer

C - François Truffaut

5. Jean Cocteau, Marcel Pagnol, Jean Giono, Françoise Sagan… Le président du jury de ce festival de cinéma fut souvent un grand écrivain français. Ou belge. À qui le jury de Georges Simenon attribua-t-il la Palme d’or en 1960 ?

A - Federico Fellini (La Dolce Vita)

B - Michelangelo Antonioni (L'Avventura)

C - Ingmar Bergman (La Source)

6. Cannes, terre de scandales : une starlette pose avec les mains de Robert Mitchum en guise de soutien-gorge, Lars von Trier déclare "comprendre Hitler"… Mais quel film provoqua une réaction hystérique du public au point de cracher sur son réalisateur Marco Ferreri et sur ses acteurs pourtant adorés : Philippe Noiret, Michel Piccoli et Marcello Mastroianni ?

A - La Grande Bouffe

B - La Malbouffe

C - L'Opéra bouffe

7. 1969 voit l’apparition sur la Croisette d’une section non officielle. Laquelle ?

A - La Semaine de la critique

B - La Quinzaine des réalisateurs

C - Un Certain regard

8. Être président du jury peut être dangereux. Violemment attaqué par les cinéphiles et plus encore par ses compatriotes pour avoir décerné la Palme d’or 1977 à Padre Padrone des Taviani plutôt qu’à Une journée particulière de Scola ; un illustre réalisateur italien meurt cinq jours après les délibérations.

A - Luchino Visconti

B - Pier Paolo Pasolini

C - Roberto Rossellini

9. Pas toujours facile pour le jury de choisir un seul film parmi la vingtaine en Compétition. Dans les années 70, il n’est pas rare de couper la Palme en deux. Avec qui Volker Schlöndorff (Le Tambour) a-t-il partagé la sienne en 1979 ?

A - Terrence Malick (Les Moissons du ciel)

B - Francis Ford Coppola (Apocalypse Now)

C - Bob Fosse (All That Jazz)

10. S’il est moins engagé que Berlin, le festival de Cannes a toujours constitué un enjeu politique. Trois films d’Alain Resnais furent ainsi évincés à la suite de pressions diplomatiques de l’Allemagne et de l’Espagne au temps où les États envoyaient leurs représentants. Devenu indépendant après 68, le festival acheminera parfois des pellicules secrètement, d’Iran notamment. La Palme d’or 1981 sera en phase avec l’actualité brûlante. Tourné à Gdansk, ce film d’Andrzej Wajda met en scène la lutte des ouvriers du mouvement Solidarnosc contre la dictature communiste polonaise.

A - L'Homme de paille

B - L'Homme de fer

C - L'Homme de marbre

11. Le Palais-Croisette et le Palais Miramar. Le Carlton, le Majestic et le Martinez (Les 3 palaces). Le boulevard Croisette et la rue d’Antibes. Autant d’éléments essentiels de la géographie cannoise. Depuis 1983, le cœur de l’événement bat au Palais des Festivals qui abrite les salles principales (Lumière, Debussy, Bazin) ainsi que le marché du film. Comment est-il surnommé ?

A - Le bunker

B - Le cinoche

C - Le palm beach

12. Palme d’or n’est pas synonyme de chef-d’œuvre. C’est le temps qui décide et il confirme, près de 40 ans plus tard, que la photogénie du désert, le pull rose de Nastassja Kinski, le regard en creux d’Harry Dean Stanton, la slide guitar de Ry Cooder et le fantôme d’Edward Hopper font de Paris Texas un chef-d’œuvre. En 1984, le bonheur sera total pour Wim Wenders, son jeune assistant sur le documentaire Nick’s Movie figure au palmarès avec la Caméra d’or.

A - Jim Jarmusch (Stranger Than Paradise)

B - Léos Carax (Boy Meets Girl)

C - Steven Soderbergh (Sex, Lies, and Videotape)

13. En 1987, La Palme est attribuée sous les huées à Pialat lequel brandit un poing vengeur en vociférant "Vous ne m’aimez pas, je ne vous aime pas, non plus". Faut pas dire cela, Maurice, on l’aime tellement ton cinéma, mais pas ce film-là.

A - Police

B - Sous le soleil de Satan

C - Le Garçu

14. Bille August, Francis Ford Coppola, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Shohei Imamura, Emir Kusturica et Ken Loach composent le club des cinéastes qui ont remporté deux Palmes d’or. Qui a-t-on oublié ?

A - Michael Haneke : Le Ruban blanc et Amour

B - Wim Wenders : Paris Texas et Les Ailes du désir

C - David Lynch : Sailor & Lula et Mulholland Drive

15. Ingrid Bergman, Juliette Binoche, Marilyn Monroe, Claudia Cardinale, Paul Newman, Marcello Mastroianni et bien d’autres ont eu les honneurs de l’affiche du festival. En 1992, c’est le tour d’une star de l’âge d’or de figurer sur le poster. Faisant preuve d’un improbable sens du timing, elle meurt le jour de l’ouverture.

A - Rita Hayworth

B - Katharine Hepburn

C - Marlène Dietrich

1C. 2B. 3A. 4C. Réalisateur de Les 400 coups. 5A. Simenon et Fellini échangeront ensuite un abondant courrier. 6A. 7B. 8C. 9B. En 1980, Bob Fosse a partagé la palme avec Akira Kurosawa (Kagemusha). 10B. 11A. 12A. 13B. 14A. 15C. Rita Hayworth est morte en 1987 et Katharine Hepburn en 2003.