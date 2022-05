Tom Cruise atterrit avec "Top Gun" à Cannes

Le blockbuster américain de l'été se pose sur le tapis rouge de Cannes ce 18 mai. Un joli coup de rattrappage pour Top Gun : Maverick et sa star Tom Cruise. La sortie du film a été différé d'un an pour cause de pandémie. On le découvrira dans les salles belges le 25 mai.

Et le monde d'avant y est de retour comme la guerre en Europe. Tom Cruise retourne à ses premières amours militaires, juste à temps pour rebooster le moral belliciste des États-Unis. C'est aussi un retour aux sources de sa notoriété. Le premier Top Gun avait projeté aux firmaments l'acteur révélé par Francis Ford Coppola dès 1983 dans Outsiders.

En 1986,Top Gun se ponctuait par un improbable affrontement aérien entre pilotes de l'US Navy et soviétiques. Alors que la Russie redevient l'ennemi affiché de l'Occident, Top Gun : Maverick anticipe sur une incursion en territoire ennemi. L'état voyou ciblé n'est jamais nommé mais reflète les tensions du jour.

Reflet du cinéma : le pilote incarné par Tom Cruise est menacé d’obsolescence par les drones pilotés à distance. Un amiral borné veut metrre le pilote Pete “Maverick” Mitchell au rencard. A l’instar de son personnage, l’acteur fait de la résistance. Même si, comme Maverick, Tom Cruise n’a qu’un regard ou une expression à offrir au spectateur, il n’en reste pas moins un acteur de chair et de sang face à la caméra.

Transmission

D'emblée, l'affaire est entendue : le film reproduit à l'identique l'ouverture du modèle, musique inclue - échos eigthies à souhait. C'est comme si feu Tony Scott, réalisateur de l'original qui s'est suicidé en 2012, était toujours aux commandes.

On se demande combien de kids, qui ont succombé aux sirènes des sergents recruteurs à la sortie des salles en 1986, verront ce film avec leur progéniture. Car il est bien question de transmission. Maverick, trente ans de bons et loyaux services, sans avoir dépassé le grade de capitaine - la faute à sa tête brûlée - est rappelé à la base Top Gun comme instructeur.

Non pour former une nouvelle élite mais afin d’entraîner une escadrille d’as (“la crème de la crème”) à une mission impossible : un raid contre la centrale nucléaire d’un “état voyou” (mais étonnament équipé d’avions technologiquement supérieurs : grosse énigme géopolitique…).

Pour pimenter les choses, la bande de jeunots inclu le fils de l’équipier de Maverick (Miles Teller), mort dans un crash dont il traîne encore la culpabilité.

Nostalgie

La vie est un éternel recommencement. Le cinéma aussi. Top Gun : Maverick coche toutes les cases nostalgiques : la moto (modèle d'époque), la rivalité entre deux pilotes aux tempéraments différents, le match torse nu sur la plage (le beach volley a cédé la place à du beach rugby), la romance de comptoir (Jennifer Connelly remplace Kelly McGillis)…

Même Val Kilmer est de la fête. Depuis une trachéotomie suite à un cancer du larynx l'acteur est incapable de parler. La scène intègre ce handicap. Tout en mettant en évidence l'intrigante éternelle jeunesse de Cruise. "Il est temps de passer à autre chose" recommande Iceman/Kilmer. "Je ne sais pas faire autre chose" répond Maverick/Cruise dans un dialogue à la mise en abîme à peine cryptée.

Dont acte. Mais concédons à la star que si elle ne connaît qu’un variation sur un même thème, elle la décline avec efficacité et cohérence.

Rien de neuf, donc, sous le ciel. L'idéologie militaro-patriotique latente se fait toutefois plus discrète derrière le spectacle. Et s'il reste une pointe de bromance dans la relation entre Iceman et Maverick, la dimension homoérotique, naguère relevée, est évacuée.

Au moint évite-t-on la surenchère dans un scénario cosigné par Christopher McQuarrie, collaborateur régulier de Cruise, notamment sur la saga Mission Impossible) . Maverick héros presque ordinaire n'affrontera pas une escadrille entière d'adversaires. Simplement des avions plus modernes dans des voltiges crédibles, servies par un montage efficace.

À l'heure où trop de blockbusters succombent à l'overdose d'effets spéciaux numériques, on apprécie d'authentiques cascades aériennes et la présence d'acteurs dans les cockpits. Le temps du film, on ne se pose jamais la question des trucages.

Au moins sait-on où on met les pieds. La réalisation de Joseph Kosinski (qui a déjà servi Cruise dans Oblivion) est redoutablement efficace. Le dernier quart d'heure ajoute une péripétie en plus - en exhumant un vénérable F14 Tomcat, ultime vestige nostalgique du premier. La vieille garde a de beaux restes.

Top Gun : Maverick Réalisation : Joseph Kosinski. Scénario : Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie. Avec : Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm... 2h11