Concepteur pour la saga Star Wars, Colin Cantwell est décédé

Egalement à l'origine de la conception de plusieurs vaisseaux spatiaux dans ces films, cet artiste a également travaillé sur des films célèbres tels que 2001 : l'Odyssée de l'espace (1968) et Rencontres du troisième type (1977). Pour les films originaux de la Guerre des étoiles, il a conçu non seulement l'Étoile de la mort, mais aussi le X-wing, le chasseur TIE et le Star Destroyer.

Colin Cantwell est né à San Francisco en 1932. Lors d'une séance de questions-réponses sur le site Reddit en 2016, il a raconté qu'enfant, il avait souffert de la tuberculose et d'un décollement de la rétine. En conséquence, il a passé deux ans dans une pièce sombre, portant un gilet d'aggravation censé arrêter la toux. "Après cela, rien ne pouvait m'arrêter", a-t-il déclaré à propos de cette expérience.

Diplômé en animation de l'université de Californie, à Los Angeles, il est ensuite invité par Frank Lloyd Wright à poursuivre ses études dans son école d'architecture. Avant de s'installer à Hollywood, l'artiste a travaillé pour l'agence spatiale américaine NASA, pour laquelle il a conçu des programmes éducatifs. Son amour de l'architecture et des voyages spatiaux s'est avéré être une combinaison parfaite pour son travail ultérieur dans l'industrie cinématographique.

Selon le magazine Rolling Stone, Colin Cantwell souffrait ces dernières années de la maladie d'Alzheimer.