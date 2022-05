Charlotte Gainsbourg : "Les années 80 étaient une belle époque"

Avec "Tori et Lokita", les frères Dardenne bouleversent à nouveau le Festival de Cannes

Ce mardi après-midi marquait le retour en Compétition à Cannes, pour la neuvième fois, de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Les cinéastes liégeois signent avec "Tori et Lokita", un drame d'une rare intensité et profondément humain sur la clandestinité en Belgique.