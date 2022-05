Austin Butler, l'acteur qui a vécu dans la peau du King pendant trois ans

Après le tournage, j'ai connu une crise existentielle" : pas si étonnant pour Austin Butler, qui a passé près de trois ans dans la peau d'Elvis Presley pour le biopic sur le "King", présenté à Cannes, dont il est la révélation. Le Californien de 30 ans évite le piège de la simple imitation, tout en chantant lui-même les scènes de live dans le long-métrage de Baz Luhrmann (sortie en Belgique fin juin).

Celui qui est acteur depuis ses 12 ans, apparu dans des séries Disney ou au cinéma, a pourtant fait fausse ro ute au début de sa préparation. "J'avais cette envie irréaliste d'avoir le même visage que lui , je me regardais dans le miroir en me demandant comment faire, puis je me suis libéré de cette pensée, ce qui m'a permis de dépouiller l'icône pour aller vers l'humain", raconte cet ex-mannequin. "S'il est Elvis, c'est parce qu'il a trouvé l'âme du personnage. Et puis Austin a perdu sa mère à 23 ans, comme Elvis, il était en quelque sorte prédestiné pour le rôle", glisse l'exubérant réalisateur australien du film, Baz Luhrmann.

"Je n'avais pas l'intention, au début, de sacrifier ma vie personnelle mais j'ai fini par le faire par amour pour le rôle, après la préparation d'un an pour ma voix, je n'ai pas vu ma famille pendant presque deux ans, ni mes amis", dévoile le comédien. Après un tel investissement, le premier réveil après la fin du film a été douloureux. "Je me demandais où était le monde réel, je suis même resté alité une semaine".

Sa cure a été de plonger dans un autre projet en partant à Londres pour tourner dans la mini-série Master of the air. Mais Elvis sera de toute façon toujours en lui. "Il a affecté mon sens de l'humour, par exemple, et il me sert pour me méfier des mauvais côtés de la célébrité rapide, lui n'avait pas de manuel pour ça, il a dû se débrouiller tout seul".

Son histoire avec Hollywood a commencé enfant, quand un découvreur de talents repère son beau-frère. Quand cet agent se rend chez la mère pour discuter, il tombe sur le jeune Austin Butler et lui demande aussi si jouer la comédie l'intéresserait. "J'étais tellement timide à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui, alors que je n'avais pas de passion, sauf jouer de la guitare, occupation très solitaire." Qui lui a servi pour Elvis.