"C’est magnifique": pour son troisième film, Clovis Cornillac a composé une ode à la simplicité et à la bienveillance

Entre ses arbres et ses fleurs, Pierre (Clovis Cornillac) voit la vie en rose. La voix de Dario Moreno sert de bande-son à sa vie et à ses yeux, C'est magnifique ! Passionné de botanique, Pierre est parvenu à faire pousser des hibiscus à 1800 mètres d'altitude et grâce à ses précieuses fleurs, ses abeilles produisent un miel exceptionnel. Tout va pour le mieux dans ce petit coin de montagne idyllique jusqu'à ce que la chute d'un arbre le rende orphelin… À quarante ans, voilà Pierre seul et désemparé. D'autant plus que la lecture de la lettre laissée par ses parents lui apprend qu'il a en fait été adopté… Un choc pour ce Candide au grand cœur qui n'a jamais été confronté aux réalités de la ville et de la société et qui n'a jamais quitté ses verts pâturages. En entamant des recherches pour retrouver ses parents biologiques, Pierre croise la route d'Anna (Alice Pol), une jeune femme qui, suite à différentes galères, s'est retrouvée sans abri. Elle propose de l'aider dans la quête de ses parents en échange du gîte.

Changer notre regard sur la vie

Sur le ton de la fable ou du conte, Clovis Cornillac (Un peu, beaucoup, aveuglément) retrouve ses coauteurs Lilou Fogli et Théo Schulmann et imagine un récit qui propose de "regarder la vie autrement", en faisant notamment l'éloge de la bienveillance et de la simplicité.

Par moments, le film fait penser au Huitième jour de Jaco Van Dormael ou à Forrest Gump avec ce personnage de naïf solaire qui contribue à faire ressortir le meilleur de chacun des êtres qu'il croise. Même si le résultat final est nettement moins complexe ou féerique.

Pour mener sa croisade, Pierre est secondé par Daria (Gilles Privat) et Leslie (Alexandra Roth) très convaincant(e)s dans le rôle de reines de la nuit au grand cœur. Tout n’est pas parfaitement dessiné dans cet éloge de la pureté des sentiments, mais cette quête d’identité, servie par de belles créations visuelles à la façon de Wes Anderson, permettra à un large public de passer un moment tout en douceur.

Par sa réalisation, sa poésie assumée et son jeu sur la couleur de peau de Pierre qui, peu à peu, s’estompe, le long métrage fait également référence à l’univers de la bande dessinée et aux premiers temps du cinéma. Avec une jolie pointe de fantastique en guise de bouquet final. Un propos simpl(ist)e et volontairement positif.

C'est magnifique Conte fantastique De Clovis Cornillac Scénario Clovis Cornillac, Lilou Fogli, Théo Schulmann Musique Guillaume Roussel Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Gilles Privat,… Durée 1h38.





