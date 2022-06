"La Ruche": deux jeunes actrices à suivre !

Ludivine Sagnier, émouvante aux côtés de Sophie Breyer et Mara Taquin, dans le premier film du Belge Christophe Hermans.

Depuis le départ de leur père (Tom Vermeir), Marion (Sophie Breyer), Claire (Mara Taquin) et Louise (Bonnie Duvauchelle) vivent avec leur mère Alice (Ludivine Sagnier) dans leur grand appartement à Liège. Un véritable cocon féminin plein de vie et d’amour. La mère a confiance en ses "thons", qui savent prendre soin l’une de l’autre. Mais lorsqu’elle revient d’un week-end romantique avec un comptable, l’ambiance n’est plus la même. Les filles savent que leur maman est dans ses jours tristes…

Découvert durant la pandémie, avec deux films tournés à chaud au CHU de Liège, En attendant la seconde vague et La Deuxième vague , Christophe Hermans signe avec La Ruche son premier long métrage de fiction, après plusieurs courts métrages, notamment coréalisés avec Xavier Seron (Le Crabe en 2007). Il adapte ici le roman éponyme publié par Arthur Loustalot chez Lattès.

Comme Joachim Lafosse dans Les Intranquilles , le jeune cinéaste namurois s'intéresse au poids, sur des enfants, des troubles bipolaires d'un parent. En l'occurrence ici une mère. Le film tient d'ailleurs entièrement sur l'étude des relations entre ses quatre personnages féminins, des liens entre la mère et chacune de ses filles, mais aussi des sœurs entre elles. Dans un drame intimiste quasiment entièrement tourné dans l'appartement, cette ruche est tantôt calme, tantôt vibrante, tantôt explosive. Au gré des humeurs de la reine…

Drame au féminin

À l'affiche, en 2020, de La Forêt de mon père de la Belge Vero Cratzborn, où elle jouait l'épouse d'un père bipolaire, Ludivine Sagnier incarne cette fois le parent victime de troubles qui le rendent impossible à vivre. Loin de son image glamour, idéalisée par exemple par François Ozon dans Swimming Pool, l'actrice se montre ici d'une grande fragilité, tout en failles et sans fard.

Si le film fonctionne, c'est que l'alchimie avec les trois autres actrices est parfaite. Non seulement avec Bonnie Duvauchelle (la propre fille de Sagnier), mais aussi avec deux excellentes jeunes comédiennes belges. Découverte dans le court Le Sommeil des Amazones de Bérangère McNeese (qui lui avait valu le prix d'interprétation au BSFF), Sophie Breyer a ensuite été revue dans Grave de Julia Ducournau ou dans la série RTBF La Trêve de Matthieu Donck. Après avoir joué dans la série Ennemi public ou dans Hors norme de Nakache et Tolédano, Mara Taquin, elle, apparaissait récemment aux côtés d'Adèle Exarchopoulos dans le formidable Rien à foutre d'Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Deux jeunes actrices à suivre !

La Ruche Drame De Christophe Hermans Scénario Christophe Hermans et Noëmie Nicolas (d'après le roman d'Arthur Loustalot) Musique Fabian Fiorini Avec Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin, Bonnie Duvauchelle, Tom Vermeir… Durée 1h22.





©D.R.