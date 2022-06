Tom Cruise atteint des sommets en Belgique

Quelque deux cent mille spectateurs ont embarqué dans les salles pour Top Gun : Maverick. Le blockbuster réalise la meilleure semaine de démarrage pour un film de Tom Cruise en Belgique. Le film a enregistré déjà le meilleur week-end d'ouverture pour une sortie de film post-Covid. Il devient aussi le deuxième titre avec la meilleure semaine d'ouverture pour un film post-Covid, après Spider-Man No Way Home et avant le James Bond No Time To Die.

En Amérique du Nord, le film s'est hissé parmi le Top 10 des meilleures recettes pour un deuxième week-end aux États-Unis et au Canada, d'après le site Variety.

La suite de Top Gun, trente-six ans après le premier opus, a été saluée par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete "Maverick" Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.

La superproduction Paramount/Skydance a rassemblé 257 millions de dollars à l’étranger, signe du rétablissement de Hollywood après la pandémie.