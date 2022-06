"Champagne !": une comédie quadra insupportable, qui donne envie de boire pour oublier

Dans quelques semaines, Patrick (Stéphane De Groodt) se mariera avec la jeune "Cri-Cri". Avant cela, sa bande de potes lui a organisé un petit week-end retrouvailles en Champagne, dans le domaine de Romane (Elsa Zylberstein) et de sa femme Irina (Stéfi Celma). L’enterrement de vie de garçon s’annonce très arrosé pour Joanna (Sylvie Testud), venue seule, Jean (François-Xavier Demaison), Guillaume (Éric Elmosnino) et leurs épouses. Mais, rapidement, des rancœurs apparaissent entre Guillaume, prof d’université sarcastique, et son meilleur ami Patrick. En cause, sa jeune future épouse (Claire Chust), qu’il juge totalement superficielle…

L’amitié, quelle aventure

Découvert avec le documentaire L'Enfant des neiges en 1995, puis le docufiction Le Dernier trappeur en 2004, Nicolas Vanier est passé à la fiction avec le film d'aventures Loup en 2008. Avant de signer une série de films pour enfants plus ou moins niais, comme Belle et Sébastien (2013), L'École buissonnière (2017), Donne-moi des ailes (2019) ou Poly (2020).

Avec Champagne !, c'est la première fois que l'aventurier s'essaie à un cinéma plus classique, avec un film de potes qui tente péniblement de s'inscrire dans la lignée de Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, avec un soupçon de Ce qui nous lie de Cédric Klapisch pour l'environnement viticole - totalement sous-exploité, sinon pour les scènes de beuverie où les langues se délient…

Tentant d’aborder le thème de l’amitié sous différents angles (comment s’inscrire dans un groupe quand on n’en fait pas partie, réapparition de tensions amoureuses anciennes…), Vanier ne fait pas dans la dentelle, avec des personnages têtes à claques, des dialogues bavards et truffés de citations littéraires inutiles… Si l’on a vraiment du mal à se prendre d’affection pour les petits problèmes de cœur et d’amitié de ces riches quadras parisiens en vadrouille à la campagne, c’est qu’on n’y croit pas une seconde. Pas plus que les acteurs eux-mêmes ! Car, à part Éric Elmosnino (et encore…), qu’est-ce que ça joue mal…

Champagne ! Comédie De Nicolas Vanier Scénario Xavier Nemo et Nicolas Vanier Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt, Éric Elmosnino, Sylvie Testud, Stéfi Celma… Durée 1h45.