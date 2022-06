Fanny Ardant, Michel Hazanavicius, François Ozon et Marina Vlady seront à l’affiche de la 5e édition du Briff

Coupez ! A peine projeté à Cannes, le film de Michel Hazanavicius fera l'ouverture du Brifff pour sa 5e édition attendue du 23 juin au 2 juillet prochain. Une comédie sanglante, remake du film japonais Ne coupez pas ! de Shin'ichiro Ueda, qui permettra de lancer les festivités en fanfare à l'UGC de Brouckère.

Pour la première fois, le jury Fipresci de la presse internationale sera présent au Briff et remettra un prix à l’un des premiers films figurant au programme de l’une des trois compétitions : nationale, internationale ou Director’s Week. Une belle reconnaissance pour le Briff puisque c’est le seul festival de cinéma belge à accueillir ce jury prestigieux.

Quant à la soirée de clôture, elle accueillera Three Thousands Years of Longing de l'Australien George Miller.

Le retour aux dates estivales et l’allègement des mesures Covid permettront au village du Festival de déployer ses tentes sur la place de Brouckère et les séances en plein air de se réinstaller sur le Mont des Arts.

Dans les yeux de Fanny Ardant, "La Femme d'à côté"



Les projecteurs bruxellois se braqueront aussi sur la filmographie de deux grandes dames du 7e Art : Fanny Ardant, qui sera reçue en tant qu’invitée d’honneur tant par Bozar que par la Cinematek les 28 et 29 juin. L’occasion de retracer sa carrière déjà couronnée de deux César, à travers 18 films marquants depuis

La Femme d’à côté

de François Truffaut jusqu’aux

Jeunes amants

de Carine Tardieu. Et Marina Vlady dont on pourra revisiter quelques perles italiennes, les 30 juin et 1er juillet.

La Compétition internationale s'annonce alléchante avec des films qui ont fait un petit détour par Cannes, Venise ou Berlin avant d'atterrir sur les écrans bruxellois. Indonésie, Suède, Allemagne, Islande, Espagne, Chili et France : le dépaysement est garanti avec Nana de Kamila Andini ; Sundown de Michel Franco ; AEIOU - A quick alphabet of love de Nicolette Krebitz ; Beautiful Beings de Guðmundur Arnar Guðmundsson ; As Bestas de Rodrigos Sorogoyen ; 1976 de Manuela Martelli ; La Nuit du 12 de Dominik Moll et Petite Fleur de Santiago Mitre.

La mission de la Compétition Director's Week ? Révéler une nouvelle tribu de cinéastes ambitieux et des oeuvres made in Europe à la mise en scène "riche et singulière". Six longs métrages s'inscrivent sur la grille de départ : Il Buco de Michelangelo Freammartino (Italie) ; Three Minutes – A Lenghtening de Bianca Stigter (Pays-Bas) ; Talking about the weather d'Annika Pinske (Allemagne) ; Broadway de Christos Massalas (Grèce) ; Jacky Caillou de Lucas Delangle (France) et Gentle d'Anna Eszter Nemes et Laszlo Csuja (Hongrie).

Dix jeunes talents belges tenteront de se démarquer sur grand écran au sein de la compétition nationale : Dragon Women de Frédérique de Montblanc ; A Parked Life de Peter Triest ; Krump de Cédric Bourgeois ; Le voyage de Talia de Christophe Rolin ; Inner Lines de Pierre-Yves Vandeweerd ; Entre la vie et la mort de Giordano Gederlini ; Austral de Benjamin Colaux ; Easy Tiger de Karel Tuytschaever ; Une bosse dans le coeur de Noé Reutenauer et Sous contrôle de Manuel Poutte.

Relève française et flirt à l’italienne

Que vous soyez curieux de découvrir la relève française, sensibles au flirt à l'italienne ou préoccupés par les soubresauts de la planète, les Offs du Briff vous permettront de multiplier les expériences cinématographiques. Tout commencera En roue libre avec Didier Barcelo qui organise la rencontre explosive entre Marina Foïs et Benjamin Voisin. Cap ensuite sur Années 20 d'Elisabeth Vogler, sur L'été, l'éternité d'Emilie Aussel ou sur Ma Nuit d'Antoinette Boulat. Sans oublier le dernier François Ozon : Peter Von Kant. Le réalisateur Michel Leclerc donnera une masterclass exclusive le 24 juin, à l'occasion de la projection de son film Les Goûts et les Couleurs.

Si ces derniers ne se discutent pas, l'amour a tendance à mettre tout le monde d'accord. En collaboration avec la Cinémathèque de Bologne, le Briff proposera 5 pépites récemment restaurées, emblématiques du cinéma transalpin des années 50 et 60, signées par les plus grands réalisateurs : Antonioni, Ferreri ou encore Pasolini. Plaisir combiné puisque Marina Vlady est à l'affiche de trois de ces cinq longs métrages : Giorni d'Amore de Giuseppe De Santis ; La Ragazza in vetrina de Luciano Emmer et Pier Paolo Pasolini et Una Storia moderna de Marco Ferreri.

Enfin, deux séances spéciales promettent de décoiffer les amateurs de 7e Art avec Mad in Belgium d'Yves Montmayeur. Le cinéaste revisite la ciné-belgitude en passant en revue les excentriques et les « impostures filmées » qui ont fait la réputation du plat pays. Et avec Everything everywhere all at once du duo déjanté Dan Kwan et Daniel Scheinert (Swiss Army Man).

Dans la foulée, on pourra d'ailleurs redécouvrir lors des séances en plein air, les 29, 30 juin et 1er juillet, C'est arrivé près de chez vous, Bohemian Rhapsody et ET l'extra-terrestre.

>> Le Briff, du 23 juin au 2 juillet. Cinémas Bozar, Galeries, Palace et UGC De Brouckère. Rens. et horaires sur le site du Festival (dès le 9/06).