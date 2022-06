Hospitalisée aux soins intensifs, l'actrice Charlotte Valandrey attend son "troisième coeur"

Charlotte Valandrey, connue notamment pour ses rôles dans les séries "Les Cordier, juges et flics" et "Demain nous appartient", est hospitalisée depuis un mois aux soins intensifs. "Mon coeur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon 3 ème", écrit l'actrice française, qui a subi une première greffe du coeur en 2003. Porteuse du VIH, Charlotte Valandrey expliquait en 2005 dans un livre autobiographique que son traitement avait abîmé son coeur.

Mais aujourd'hui, son deuxième coeur doit être remplacé, d'où l'hospitalisation de l'actrice. "J'ai besoin de toutes vos ondes positives. D'amour, de bienveillance, de vos prières. Car la Warrior est moins Warrior...", explique-t-elle encore à ses abonnés sur Instagram.