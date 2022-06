Jean-Louis Trintignant, des drames et des échecs mais surtout une carrière et une voix exceptionnelles

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi à l’âge de 91 ans. L’acteur de "Et Dieu… créa la femme" et "Amour" est "mort paisiblement, de vieillesse. Portrait.