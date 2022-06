"L’Homme parfait": Coucher avec un robot, est-ce tromper ?

Didier Bourdon et Pierre-François Martin-Laval s’affrontent dans une comédie française molle et sans enjeu.

Avocate, Florence Pernet (Valérie Karsenti) n'en peut plus de courir partout, de s'occuper des enfants, de faire le ménage, alors que Franck (Didier Bourdon), un acteur minable, occupe ses journées à vaguement écrire un scénario ou à traîner avec son vieux pote Pat (Philippe Duquesne). Lesquels passent leur temps à déblatérer sur une modernité qui les a laissés sur le côté de la route. "Une Harley-Davidson électrique ! C'est la fin d'un monde…", se désole Franck. Quelle n'est donc pas sa surprise quand débarque à la maison Bobby (Pierre-François Martin-Laval), un "Uman-3" acheté par Florence pour les aider dans les tâches quotidiennes. Bowling, bœuf bourguignon, rangement… Ce sympathique robot sait tout faire. Mais Franck commence à être jaloux de cet "homme parfait". Et si, après 15 ans de vie commune et une vie sexuelle en berne, sa compagne activait sa fonction "love-love"…

Metteur en scène de théâtre, dramaturge, réalisateur, Xavier Durringer est un cinéaste touche-à-tout. À son actif, deux films tournés en Thaïlande - l'atmosphérique Chok-Dee, sur un champion de boxe thaïe en 2005, et Paradise Beach, avec Sami Bouajila et Mélanie Doutey en 2019 -, une série d'espionnage, La Source en 2013, ou encore un biopic de Nicolas Sarkozy, La Conquête avec Denis Podalydès en 2011. Son sixième long métrage est cette fois une comédie.

Et on ne peut pas dire que Durringer soit particulièrement à l’aise dans ce registre… Les situations sont atrocement banales, les dialogues ultra-répétitifs, tandis que le casting, Didier Bourdon en tête, est en pilote automatique… Même si la performance de l’ancien Robin des Bois Pierre-François Martin-Laval en robot musclé aux yeux bleu perçant est parfois savoureuse. Surtout, le cinéaste ne dépasse jamais l’écume des choses, ne cherchant pas un instant à interroger notre rapport à la modernité ou le développement de l’intelligence artificielle. L’androïde se résume à un simple outil scénaristique pour mettre en scène les difficultés de couple des personnages.

Bref, un téléfilm de plus, qui encombrera les écrans pendant quelques semaines avant de trouver sa destination réelle, le fond d’une grille télévisée…

L'Homme parfait Comédie De Xavier Durringer Scénario Miller Duvall, Kareen Alyanakian et Xavier Durringer Avec Didier Bourdon, Valérie Karsenti, Pierre-François Martin-Laval… Durée 1h26.