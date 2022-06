Arno, star du 21 juillet à la Cinematek

Mort le 23 avril dernier, le chanteur Arno Hintjens fut également comédien à l'occasion - il recevait d'ailleurs cinq à dix scénarios par an. Ce 21 juillet, à l'occasion de la Fête nationale, la Cinematek lui rendra hommage en programmant deux de ses films : Komma de la Bruxelloise Martine Doyen et J'ai toujours rêvé d'être un gangster du Français Samuel Benchetrit. Dans le premier, Arno tient le rôle principal, celui d'un mythomane qui prend l'identité d'un Suédois mort et enlève une femme amnésique, pour un voyage dans la Bavière enneigée. Dans le second, il joue son propre rôle, aux côtés de son collègue chanteur Alain Bashung, dans un restaurant.

©Cinematek