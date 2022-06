"Irréductible": des clichés rabattus qu’on n’avait plus vus exposés de façon aussi décomplexée depuis belle lurette…

Petit déjà, Vincent Peltier (Jérôme Commandeur) rêvait de devenir fonctionnaire, comme son père… Son rêve s’est réalisé : il bosse désormais à l’Office des Eaux et Forêts à Limoges. Son monde s’écroule quand le ministre de la Fonction publique (Gérard Darmon) annonce un dégraissement de l’administration territoriale. Mais Vincent n’est pas prêt à renoncer à son statut ! Sur les conseils d’un vieux briscard du syndicalisme (Christian Clavier), il refuse de signer le chèque que lui propose l’inspectrice du ministère chargée du plan de licenciement (Pascale Arbillot). Pour le faire plier, celle-ci le mute à des postes de plus en plus dégradants. Jusqu’au Groenland ! Mais même là, Vincent résiste…

Second long métrage comme réalisateur pour Jérôme Commandeur après Ma famille t'adore déjà en 2016, Irréductible est le remake de Quo vado ?, qui avait fait exploser le box-office italien en 2016, avec plus de 9,2 millions de spectateurs. Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez cette année, Irréductible ! cherche à séduire le plus large public possible, en flattant ses plus bas instincts. S'inscrivant dans les pas d'un Philippe de Chauveron ( Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ), Commandeur signe un film entièrement construit sur le mépris des fonctionnaires, à travers un héros antipathique, profiteur, arrogant et forcément minable…

Pourtant, Irréductible tente de s'affranchir des codes de la comédie française habituelle, en nous faisant voyager du Groenland à la Suède, en passant par l'Équateur. Tandis que Commandeur manie un humour franchouillard plus décalé que la moyenne. Reste que, répétitif, manquant cruellement de rythme, la comédie s'enlise et revient toujours aux mêmes clichés éculés sur la fonction publique. Des clichés rabattus qu'on n'avait plus vus exposés de façon aussi décomplexée depuis belle lurette…

Irréductible Comédie De Jérôme Commandeur Scénario Xavier Maingon et Jérôme Commandeur Avec Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot, Christian Clavier… Durée 1h25.