Michel Hazanavicius : "Le cinéma est noble et dérisoire"

Le réalisateur d’"OSS 117" s’attaque au film de zombies… mais pour rire. Comme "The Artist" et "Le Prince oublié", c’est un hommage à la fièvre créatrice. Et à "l’héroïsme" des équipes de tournage.

Michel Hazanavicius est venu présenter au Brussels International Film Festival son nouveau film : Coupez ! (qui sort dans les salles belges ce mercredi : lire en Arts Libre). Cette comédie horrifique avec Romain Duris et Bérénice Bejo est le remake d'un film culte japonais, Ne coupez pas ! (2017) de Shin'ichiro Ueda, découvert à l'époque au Festival du film fantastique de Bruxelles.

Coupez ! suit le tournage en plan séquence d'un film de zombies qui tourne mal quand de vrais zombies envahissent le tournage. Le début du film ressemble à un (très) mauvais pastiche. Mais Michel Hazanavicius a plus d'un tour dans son sac. Le réalisateur de The Artist et OSS 117 offre au final un nouveau très bel hommage décalé au cinéma et à ceux qui le font, quoi qu'il en coûte.

Le film original

"Je trouve l'original assez miraculeux pour un film d'étudiant. C'est l'adaptation d'une pièce japonaise, elle-même adaptée d'une pièce anglaise qui a tourné en France sous le titre En sourdine, les sardines. Le film est brillant dans son exécution, avec les limites de ses conditions de production. Je voulais leur rendre hommage en n'occultant pas cette origine japonaise (les personnages portent des noms japonais). Je m'en suis servi comme une source de comédie. L'actrice qui joue la productrice était présente dans l'original. Elle est tellement hallucinante qu'elle rend crédible les choix débiles qui sont faits."

Le remake

"Pendant le premier confinement, j'ai commencé à travailler sur une comédie qui se déroulait sur un tournage. Il y avait un plan séquence, qui n'est pas aussi long que celui qui ouvre le film. Lorsque j'ai parlé de ce projet avec le producteur Vincent Maraval, il m'a dit qu'il venait d'acheter les droits du film japonais Ne coupez pas ! Il m'a suggéré de le regarder. Ça m'a plu et j'ai sauté sur l'occasion."

Le défi

"On m’associe toujours au détournement et à la parodie. Mais là, ce n’est pas ça. Il y a un peu un côté pastiche. Je prends un risque. Des spectateurs peuvent se dire : ‘Il a perdu la main. Il croit que c’est drôle mais ce ne l’est pas.’ Mais si on reste jusqu’au bout du film, plus on aura été déstabilisé et dérouté au début, plus la satisfaction sera grande à la fin. Pour moi, ce film est comme un tour de magie. Il doit se mériter. Comme spectateur, on est confronté à ce qu’on juge et critique de ce qu’on voit - et pour vous journalistes, c’est décuplé. Au bout d’un moment, vous comprenez que vous avez été dupé. Et à la fin, vous comprenez pourquoi. Vous aviez raison de juger un truc qui est effectivement mauvais, mais vous comprenez pourquoi ça l’était. On fait l’expérience de la bienveillance, parce qu’on comprend qu’on jugeait des gens qui sont héroïques. Mais c’est risqué. J’ai lu que des gens partent parfois au début du film, en colère."

Bérénice Béjo, dans “Coupez !” : la femme du (vrai) réalisateur Hazanavicius joue la femme du (faux) réalisateur Romain Duris. ©D.R.





Hommage aux films Z

"J'ai beaucoup d'affection pour les films de catch mexicains des années 1960. Notamment ceux de Blue Demon. J'avais d'ailleurs envisagé d'en faire un détournement. Je les trouve très stylés. Contrairement aux films de super-héros américains, ils ont les pieds sur terre, ils ne volent pas, mais ils ont des costumes flamboyants, des masques stylés."

Film fauché

"Il y a un fantasme à croire qu’il y aurait un cinéma fauché démerdard et un cinéma premium où tout serait simple. Ce n’est pas vrai. Je dirais que plus on a d’argent, plus on est un colosse aux pieds d’argile. Même quand dans les organisations professionnelles, on parle de film fragile, on se trompe. Tout film est fragile. D’autant plus s’il coûte trente millions. Moi, j’ai toujours eu l’impression de bricoler."

Le tournage

"Le plan séquence qui ouvre le film est tourné dans des conditions similaires à ce qu'on voit : une caméra légère, un cadreur, un machino, un ingé son et moi. La chance que j'avais, c'est que le film original était le mode d'emploi. Je n'ai pas du tout cherché à occulter ou à changer le film. Un adage américain dit : If it works, don't fix it (Ne corrigez pas ce qui marche)."

L’art de jouer faux

"Les acteurs me posaient la question de savoir s’ils devaient jouer faux. Je leur répondais : ‘Surtout pas !’ Quand vous voyez la première partie du fillm, vous vous dites qu’ils jouent mal. Après, vous comprenez que les vrais acteurs jouent super-bien les acteurs du film. Ce qu’on voit, ce sont des acteurs qui ne sont plus dans la capacité de jouer. Le décalage découle de problèmes de timing. Quand vous le rallongez à fond, les acteurs deviennent mauvais. Ce qui était important pour les acteurs, c’était de savoir dans quel niveau de fiction on se trouve à chaque instant. Romain Duris devait savoir quand il joue le réalisateur ou le réalisateur qui joue un réalisateur."

Dévotion

"Quand on fait un film, on veut faire le plus bel objet possible. On le fabrique comme une œuvre d’art. Mais, d’un autre côté, si on prend un peu de recul, on peut dire ‘tout le monde s’en fout’. Et tout ça pour quoi ? Pour raconter une histoire que, peut-être, personne n’ira voir. Il y a quelque chose d’assez noble et dérisoire à la fois."

Héroïsme

Michel Hazanavicius voit dans l'acharnement de l'équipe de bras cassés de son film "une beauté presque héroïque". "Dans le cinéma, on demande à des gens de se lever à cinq heures du matin pour faire des trucs incroyables dans n'importe quelles conditions. Si vous demandez à un assistant de monter sur la grue de caméra pour prendre une photo afin de voir ce que ça donne, il va le faire. Il y a une sorte de dévouement à la fabrication d'un film qui est assez incroyable. Vous pouvez demander à un gars de faire des trucs qu'il ne ferait jamais dans la vraie vie."

Motivation

"Ma motivation est l’envie d’aller au bout du but que je me suis fixé. Il faut que ça marche. Un film, c’est un énorme jouet. Quand vous écrivez un scénario, vous n’avez pas de problème de temps, ni d’argent. Vous faites un truc qui est cohérent. Et puis après, on fait ce qu’on appelle un dépouillement, pour rencontrer les contraintes budgétaires. Puis vous faites un plan de travail afin que cela corresponde encore un minimum avec ce que vous aviez en tête. Puis viennent le tournage et les aléas. Vous composez en permanence, mais vous devez faire croire à la fin que tout ça tient la route et était intentionnel. C’est ça l’intégrité : réussir cette transformation. S’il y a de l’ego en jeu, c’est celui d’aller jusqu’au bout du projet. J’adore l’idée qu’à la fin, le résultat a l’air hypersimple."

Belmondo, Trintignant et Tavernier

Le générique de fin de Coupez ! rend hommage au réalisateur Bertrand Tavernier et à Jean-Paul Belmondo, décédés récemment. “J’étais triste de les perdre. Ce sont deux personnes qui, à des moments différents de ma vie, m’ont donné des envies de cinéma, confie Michel Hazanavicius. Belmondo, j’ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui. On sent le plaisir enfantin, joyeux, ludique du cinéma. Même dans des films mauvais, il y a un plaisir du cinoche qui transparaît chez lui. Tavernier, c’est un guide, c’est un passeur. Sa cinéphilie n’était pas poussiéreuse. Elle était aussi ludique. Et il m’a toujours soutenu.”



Le réalisateur salue aussi la mémoire de Jean-Louis Trintignant, disparu le 17 juin. Il avait enregistré avec ce dernier la narration de La Plus Précieuse des Marchandises, un conte animé sur fond de Shoah. “Il avait une des plus belles voix du cinéma français. J’ai adoré cet homme. Il était d’une grande sensibilité et d’une grande humilité.”