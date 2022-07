De nouvelles images de Kate Winslet et Cliff Curtis dans "Avatar: The Way of Water" dévoilées

Dans la peau de son personnage, Kate Winslet illustre la couverture du magazine. Ronal, l'une des chefs du clan Metkayina est décrite par l'actrice comme étant "profondément loyale" et une "leader intrépide": 'Elle est forte. C'est une guerrière. Même face à un grave danger et avec un bébé à naître, elle se bat aux côté de son peuple pour ce qu'elle a de plus cher : sa famille et son foyer".

Une autre image montrant Kate Winslet accompagnée de Cliff Curtis, dans le rôle de Tonowari, a également été dévoilée.

"Avatar: The Way of Water", se déroulera une dizaine d'années après les évènements du premier épisode et racontera l'histoire de la famille Sully composée de Jake, Neytiri et de leurs enfants. La Resources Development Administration, de retour sur la planète Pandora, mettra en péril leur vie idyllique.

Le film est prévu pour la fin du mois de décembre 2022. Salué par la critique, le premier Avatar est le plus gros succès du box-office mondial. Au total, cinq films de la franchise sont prévus.