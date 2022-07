Le festival Sun Screens veut "donner envie au public de revenir au cinéma"

Après une première édition en 2019 et deux années de parenthèse pour des raisons évidentes, le cinéma Palace relance sa programmation estivale Sun Screens à partir du 1er juillet, jusqu’au 15 août. La bande-annonce en est alléchante.

Pour Eric Franssen, directeur du Palace, le but affiché est "de donner envie au public de revenir au cinéma […] en proposant toute la gamme des émotions" à travers une programmation éclectique.

Celle-ci s'organise en quatre catégories : inédits (des films qui ne sont pas distribués en Belgique), incontournables (des films en sortie régulière à ne pas manquer), reprises (des perles récentes) et des classiques, "parce qu'on a constaté, même pendant le Covid, que les films classiques marchent". L'été dernier, la ressortie en version restaurée de In The Mood for Love de Wong Kar-wai a ainsi fait un carton au Palace.

Comédies musicales et karaokés

Au total, une quarantaine de titres sont à l'affiche, accompagnés de deux focus, consacrés au réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder et au Japonais Yasujiro Ozu.

Genre de choix pour une programmation estivale, la comédie musicale sera à l'honneur, doublée d'une initiative festive de l'équipe du Palace. On pourra revoir Fame d'Alan Parker, Hairspray de John Waters ou The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman. Les deux premiers seront suivis d'une séance karaoké au bar du Palace.

Plus original, encore, le 15 juillet, la reprise du classique Grease de Randal Kleiser se fera carrément en version Sing-a-Long, invitant le public présent dans la salle à chanter durant la projection !

Horaires et programme complet sur : cinema-palace.be/fr/sun-screens.

Incontournable: “Decision to Leave”

Park Chan-wook a été un des fers de lance du cinéma coréen postmoderne des années 2000. Dix-huit ans après son Old Boy coup-de-poing (et de marteau), il était de retour au Festival de Cannes en mai dernier (où il a décroché le prix de la mise en scène) avec Decision to Leave, polar qui lorgne vers Vertigo (Sueurs froides, 1958) d'Alfred Hitchcock et l'esthétique suave d'In the Mood for Love (2000) de Wong Kar-wai (que le public du Palace a retrouvé avec bonheur l'été dernier).

Un inspecteur de police (Park Hae-il) enquête sur la mort d'un sexagénaire dont la jeune épouse (Tang Wei) est suspectée d'être à l'origine. "Grand maître de l'esthétique, Park Chan-wook signe un film à la mise en scène magistrale, qui joue habilement des temporalités, de la géographie, du montage, pour filmer cette rencontre inattendue et la lente montée du désir…" écrivait notre envoyé spécial à Cannes, Hubert Heyrendt.

©D.R.

Maîtres: Ozon, Fassbinder, Ozu

Présenté en ouverture du dernier Festival du film de Berlin, Peter Von Kant de François Ozon est un hommage vibrant au cinéma de Rainer Werner Fassbinder, mais aussi un mélo raffiné qui démontre tout l'impact du grand écran, même lorsqu'il s'agit de conter un récit intimiste en huis clos (on saluera, tout chauvinisme mis à part, le travail à la direction de la photographie du Belge Manu Dacosse).

Face à un Denis Ménochet totalement habité pour son rôle, on a le plaisir de retrouver Isabelle Adjani en diva magnifique. À l'occasion de la sortie du film mercredi prochain, le Palace en profite pour programmer huit films de l'étoile filante Fassbinder, dont le cinéma n'a rien perdu de sa puissance. On pourra notamment comparer le remake d'Ozon avec l'original, Les Larmes amères de Petra Von Kant. Et tant qu'à revoir des classiques magistraux, on ne ratera pas le focus consacré à Yasujiro Ozu, à l'occasion de la ressortie du Voyage à Tokyo, restauré.

©D.R.

Genres: Enfants maudits

Le Sun Screens accorde une place de choix aux films de genre, tendance horrifique. Du côté des classiques, on exhume

Carrie

de Brian De Palma, première incursion d’Hollywood dans l’univers de Stephen King – qui ramènera les jeunes fans de

Strangest Things

à certaines sources. À l’autre bout de la ligne du temps, le cinéma scandinave est devenu un grand pourvoyeur de films comme le démontre un joli trio de films.

Dans l'inédit Hatching, conte horrifique de la Finnoise Hanna Bergholm passé par le Bifff, une ado couve secrètement un étrange œuf. Parmi les reprises, l'oppressant film islandais Lamb (photo) de Valdimar Johannsson met Noomi Rapace dans la peau de la mère d'une créature aux allures de mouton, tandis que le film norvégien The Innocents d'Eskil Vogt suit quatre enfants aux étonnants pouvoirs dans un village des damnés sous le soleil de minuit.

©D.R.

Pour les enfants: Souris, caribou, lapin et Cie

Pas de programmation estivale sans séance pour enfants. Tout au long de l’été, ceux-ci pourront redécouvrir les premières aventures de

Mickey Mouse

. Elles datent d’un temps où la vision du monde était en noir et blanc. Un dossier pédagogique permettra de remettre ces courts métrages dans leur contexte.

Qui veut la peau de Roger Rabbit

est un autre classique de (déjà) quelque 35 ans.

Parmi les inédits et incontournables du moment, le Palace affiche Jean-Michel le Caribou, moyen métrage de Mathieu Auvray. Le super-héros à cornes, issu des livres jeunesse des éditions Actes Sud, "aborde les sujets qui tracassent les enfants, tout en faisant sourire leurs parents", écrit cette semaine Karin Tshidimba dans Arts Libre. À partir de mi-juillet, Vaillante de Laurent Zeitoun et Théodore Ty suscitera peut-être des vocations de combattantes du feu.

©D.R.

Au cinéma Galeries: L’Heure d’été

Bien avant les Sun Screens du Palace, le cinéma Galeries avait imaginé la programmation L'Heure d'été. Pour sa 10e édition, ce festival estival nous fera voyager à Marseille du 6 au 31/7, en compagnie de Fanny (de Marc Allégret) et de César (de Marcel Pagnol) ou d'Hafsia Herzi et de son très beau Bonne mère. Jusqu'au 30/7, les Galeries mettent également le cap vers les pays nordiques pour revoir Persona et Les Fraises sauvages de Bergman ou le flippant Midsomar du Suédois Ari Aster (photo).

Également au programme, du 1er au 28/8, une exposition et un focus consacrés au Colombien Camilo Restrepo, dont on pourra découvrir les cinq courts métrages et le premier long, Los Conductos. Parmi les autres inédits, on pourra découvrir, dès le 13/7, Et j'aime à la fureur du Belge André Bonzel, ainsi que la version restaurée de La Maman et la Putain, classique de Jean Eustache de 1973. Rens. : Galeries.be.

©D.R.

À Bruxelles et à Liège: Cinéma en plein air

Comme chaque année depuis 22 ans, l'association Libération Films organise, du 1er au 15 juillet, Bruxelles fait son cinéma. Soit 15 séances en plein air gratuites dans 15 lieux de la capitale, avec une projection démarrant à la tombée de la nuit (vers 22 h 10). L'occasion de revoir Adieu les cons (photo) avec Albert Dupontel et Virginie Efira à Anderlecht (6/7) ou Madres paralelas de Pedro Almodovar à Uccle (8/7). Rens. : www.bruxellesfaitsoncinema.be.

À Liège, ce sont Les Grignoux qui proposeront cet été des projections en plein air gratuites dans la cour du cinéma Sauvenière, tous les samedis à 22 h 30 en juillet et à 22 h en août. Au menu, des classiques hollywoodiens comme Jours de tonnerre avec Tom Cruise (9/7), Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (16/7), Drive de Nicolas Widding Refn (6/8) ou encore les Blues Brothers (13/8). Rens. : Grignoux.be.

©D.R.

Un pass cinéphile

Lancé ce lundi, le nouveau Pass Cineville propose une formule d'abonnement mensuel (18 €) pour profiter de la programmation de quatre salles art et essai de la capitale : les cinémas Palace, Galeries, Vendôme et, dès la rentrée, la nouvelle formule du Kinograph. Ce pass est évidemment valable pour les séances des programmations estivales des Sun Screens et de L'Heure d'été.

L'abonnement est inspiré de l'expérience de l'association Cineville fondée en 2009 aux Pays-Bas (50 000 membres, plus de 55 salles à travers le pays). Dès la rentrée de septembre, de nouvelles salles bruxelloises devraient d'ailleurs rejoindre l'offre belge, tandis que celle-ci pourrait s'élargir à d'autres villes du pays courant 2023.



-> Rens. : www.cinevillepass.be. Adhésion de quatre mois minimum, puis résiliable mensuellement.