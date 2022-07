Tom Cruise, la dernière superstar d’Hollywood

Né le 3 juillet 1962, l’acteur célèbre le plus grand succès de sa carrière. Il pèse quelque six cents millions de dollars. Désormais discret, il est la dernière superstar d’Hollywood.

À quel élixir de jouvence carbure Tom Cruise ? L'acteur n'est pas Né un 4 juillet, comme dans le film d'Oliver Stone, mais un 3 juillet, il y a exactement soixante ans. Il ne les paraît pas. Doit-il sa jeunesse faustienne à l'amour de ses fans ?

Dans Top Gun : Maverick , un amiral assène au pilote Pete "Maverick" Mitchell que joue Cruise : "Votre espèce est en voie d'extinction." La réponse fuse : "Peut-être. Mais ce n'est pas pour demain." Démonstration : Top Gun : Maverick a franchi le cap du milliard de dollars de recettes.

Malgré trois divorces, des frasques, une séquence "canapé" en roue libre chez Oprah Winfrey ou son prosélytisme en faveur de l'Église de scientologie, l'acteur a rarement quitté les sommets depuis qu'à 24 ans, il a obtenu un million de dollars pour jouer dans le premier Top Gun.

Ses quarante-quatre films totalisent 9,5 milliards de dollars de recettes. Durant la décennie 2000-2010, neuf de ses dix films ont engrangé plus de 100 millions de dollars. Également producteur, il pèse 600 millions de dollars.

"Le plus grand taux de réussite"

Tom Cruise est le dernier représentant d'une espèce en voie d'extinction : la superstar hollywoodienne. Incarnation du blockbuster, sa longévité dépasse celle des stars Eigthies : les Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis…

Qu'on l'aime ou qu'il agace, il faut lui accorder qu'il ne vit que pour le cinéma. Il résiste aux plateformes de streaming et aux super-héros… Il l'a martelé au Festival de Cannes : "Top Gun : Maverick a été réalisé pour le grand écran." "Tom Cruise est l'un des acteurs dans l'histoire du cinéma qui dans ses choix, dans ses projets, dans son travail a le plus grand taux de réussite", s'est justifié Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

À l'heure où la majorité des blockbusters sont conçus autour de franchises (les Intellectual Properties), son nom est le dernier autour duquel on bâtit un blockbuster. La marque, c'est lui, forgée depuis 1986, quand, à la veille de la sortie du premier Top Gun, la star de 24 ans affirme au magazine Interview : "Je travaille sur le long terme. Je me défonce. Car je sais ce que je veux."

Thomas Cruise Mapother IV est né à Syracuse dans l’État de New York. Il est le cadet et le seul garçon de quatre enfants. Dyslexique, il se sent exclu à l’école. De surcroît, la famille déménage au gré des emplois d’un père que Cruise a dépeint comme un tyran domestique, selon son biographe Andrew Morton. Il a onze ans quand ses parents divorcent. Il reste avec sa mère et ses trois sœurs.

D’éducation catholique, le jeune homme passe un an dans un séminaire franciscain. Il caresse brièvement l’intention d’être prêtre, puis se rêve en sportif de haut niveau. À la suite d’une blessure au genou, il se tourne vers le théâtre, titillé par sa mère. Installé à New York, le gamin aux origines modestes épouse le rêve des années Reagan : gagner beaucoup d’argent, vite et bien.

"Un gamin vif"

Il se fait remarquer dans Taps (1981) d'Harold Becker, en jeune conscrit qui pète un câble. Sean Penn et Timothy Hutton sont de la fête. "On m'a proposé tous les rôles de tueurs en série" dans les films slashers typiques de l'époque. Il refuse. "J'ai entendu parler du nouveau film de Francis Ford Coppola", Outsiders. Tous les jeunes ambitieux sont de l'aventure : Nicolas Cage, Mickey Rourke, Patrick Swayze, Matt Dillon, Robert Downey Jr., Rob Lowe, Emilio Estevez… Du haut de ses vingt ans, le débutant va voir le réalisateur du Parrain : "Je me fous du rôle : je veux travailler avec vous."

"Tom Cruise était un gamin vif qui aurait fait n'importe quoi pour améliorer son rôle", se souvenait Coppola en 2021 pour le Guardian. Au point de s'empiffrer de brownies durant trois jours pour une scène que le réalisateur lui a fait recommencer une centaine de fois. On ne sait pas lequel des deux essayait de montrer à l'autre qu'il aurait le dernier mot. L'ambition de Coppola l'a perdu. Celle de Tom Cruise le porte au sommet.

Durant le tournage d'Outsiders, il décroche le rôle principal de Risky Business de Paul Brickman. Il y joue Joel, un jeune homme aisé qui ambitionne d'entrer à l'université de Princeton. Ses frasques l'amènent à s'associer à une prostituée pour récolter rapidement de l'argent.

Risky Business inaugure le film pour ados des années 1980. Faisant mine d'interroger le néolibéralisme, il le rend sexy et cool. Tom Cruise s'impose en dansant en sous-vêtements sur le classique "Old Time Rock&Roll". Le réalisateur lui donne carte blanche pour une scène qui tient en une phrase dans le scénario ("Joel danse dans la maison"). Le film le propulse. Il a seulement 21 ans.

Top Gun est mis en chantier à la même époque. Le studio lui signe un chèque d'un million de dollars : il est déjà bankable. Il obtient un droit de regard sur le scénario et le film - chose rare pour un acteur de 24 ans. Il regarde les rushes, valide le montage. Il s'assied dans les cockpits avec des vétérans de la Navy. Le Cruise Control, comme le titre alors le magazine Time, est en branle. L'ado de Risky Business a pris les commandes.

Top Gun est un carton. Le studio lui offre cinq millions de dollars pour une suite. Il refuse. "Pendant le tournage de Top Gun , je me disais que je devrais travailler avec des acteurs et des réalisateurs de renom pour apprendre", déclare-t-il alors. Il tourne avec Paul Newman et Martin Scorsese (La Couleur de l'argent, 1986), Dustin Hoffman et Barry Levinson (Rain Man, 1988), Jack Nicholson et Rob Reiner (Des hommes d'honneur, 1992), Gene Hackman et Sydney Pollack (La Firme, 1993).

Des auteurs aux films d’action

Il s'essaie à un "rôle à Oscar", dans Né un 4 juillet d'Oliver Stone, basé sur l'autobiographie de Ron Kovic, vétéran brisé par la guerre du Vietnam. Il remporte un Golden Globe mais l'Oscar lui échappe au profit de Daniel Day Lewis (qui remporte en 1990 le premier de ses trois Oscars).

Tom Cruise partage le goût de la vitesse et des moteurs avec Paul Newman. Ils disputent des courses ensemble. Fort de cette passion, il retrouve Tony Scott, le réalisateur de Top Gun, pour Jours de Tonnerre. À défaut de suite, c'est le même scénario sur quatre roues. La presse relève qu'il s'enferme dans des rôles de franc-tireur tête brûlée. Le public le suit.

Il y a encore des surprises remarquées comme Entretien avec un vampire (1994). Face à sa performance, Anne Rice, l'auteure du roman, qui a émis des doutes sur l'acteur, s'excuse publiquement dans une double page achetée dans la presse.

Jours de Tonnerre a marqué la rencontre et le coup de foudre avec Nicole Kidman. Leur romance fait le bonheur de la presse people et ne nuit pas à leur image. Ils tournent trois films en couple.

Eyes Wide Shut (1999), dernier film de Stanley Kubrick, est leur chant du cygne. La même année, il apparaît dans Magnolia de Paul Thomas Anderson en gourou d'une secte, clin d'œil à son appartenance affichée à l'Église de scientologie.

À partir des années 2000, il se réserve aux block-busters. Le virage a été amorcé avec Mission impossible (1996) de Brian De Palma. La série compte désormais six films que complétera bientôt le diptyque Mission : Impossible - Dead Reckoning.

Il subsiste encore quelques associations heureuses (Minority Report et La Guerre des mondes avec Steven Spielberg ou Collateral avec Michael Mann, un de ses rares rôles de méchant). Devenu producteur, il confie ses films à des factotums tels Joseph Kozinski (Oblivion, Top Gun : Maverick ) ou Christopher McQuarrie (Jack Reacher et quatre Mission impossible).

Au début des années 2000, il cumule les mauvais buzz : sa promotion de la scientologie sur le tournage de La Guerre des mondes, la séquence "canapé" chez Oprah Winfrey, le mariage et le divorce avec Katie Holmes… Le studio Paramount ne renouvelle pas son contrat de production.

Depuis 2006, Tom Cruise le scientologue et le célibataire se fait discret. La star se pare de mystère derrière son image d'acteur cascadeur et investi qui ne (se) refuse rien. Sa "leçon de cinéma" à Cannes a été un modèle de banalités ripolinées. Ses recettes ne s'en portent pas plus mal.

Dans The Edge of Tomorrow (2014) de Doug Liman, son personnage revit la même action afin de s'améliorer pour sauver le monde. Une métaphore du programme cruisien : rejouer le même film et perpétuer la superstar hollywoodienne.