"Avatar": James Cameron annonce cinq épisodes

Les fans d'Avatar et de James Cameron peuvent se réjouir : ils ne sont pas prêts de quitter la planète Pandora une fois qu'ils l'auront retrouvée, en décembre.

Cela fait dix ans que James Cameron est accaparé par la suite de son blockbuster Avatar. L'épisode II, Avatar : La voie de l'eau / The Way of Water, est attendu fin d'année dans les salles, avec Kate Winslett, Zoe Saldana et Sigourney Weaver dans les rôles principaux. Un troisième opus a été tourné simultanément, comme le veut la pratique depuis Le Seigneur des Anneaux. Cet épisode-là est programmé pour une sortie en 2024.

James Cameron a déjà de la matière pour un quatrième Avatar, qu'il décrit déjà comme "une tuerie". "J'espère vraiment qu'on pourra le concrétiser. Mais ça dépendra des ressources du marché" note-t-il. "Le trois est dans le tuyau, donc il sortira quoiqu'il arrive. J'espère que nous pourrons faire un quatre et un cinq car cela constitue une grande saga" assure-t-il.

Mais le réalisateur et producteur à succès a toutefois annoncé à la revue Empire qu'il ne devrait plus réaliser d'autre épisode au-delà du troisième."Ces films sont épuisants" justifie-t-il. "J'ai d'autres projets en développement tout aussi excitant. Je crois que je vais passer la main à une personne de confiance. Ou pas. Je ne suis pas encore décidé."