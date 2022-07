"Les Minions 2": découvrez l’enfance de Gru, (futur) super méchant

C'est son rêve ultime depuis qu'il est gamin : rencontrer les Vicious 6, le groupe rassemblant les plus grands méchants au monde. Lorsqu'il apprend qu'une place s'est libérée au sein de ce cercle très fermé, Felonius Gru n'hésite pas une seule seconde : il enfourche son jet-vélo et fonce à l'entretien d'embauche. L'opportunité de remplacer Will Karnage ne se représentera pas deux fois... Sommé d'impressionner le reste de la bande, Gru décide de leur faucher leur trophée : une pierre précieuse sertie d'émeraudes, source d'une puissance infinie. Mais, durant sa fuite, Gru est obligé de confier la pierre à Otto. Le jeune Minion, toujours aussi candide et maladroit, l'échange contre un banal caillou. Voilà Gru forcé de rechercher la pierre par tous les moyens, tout en tentant de semer les plus grands méchants de la Terre, ce qui va lui demander à la fois de la ruse, de la rapidité et un fameux coup de main de la part de Kevin, Stuart, Bob et Cie…

Retour sur a naissance d’un chef

Sur un scénario signé Matthew Fogel et Brian Lynch, Les Minions 2 propose en fait le prequel du spin-off. Kesako ? Après avoir retracé la rencontre entre Gru et ses inséparables Minions - responsables du succès du film Moi, Moche et Méchant, sorti en 2010 - le réalisateur Kyle Balda (Les Minions ; Moi, Moche et Méchant 3) se penche sur la jeunesse de Gru et son aspiration à devenir "le plus grand méchant que la Terre ait jamais connu". Une vocation qui remonte à l'enfance, comme on le découvre dans l'ouverture du dernier film produit par Illumination Entertainment, filiale d'Universal Pictures.

La recette de la franchise y est respectée à la lettre : animation en 3D pétaradante avec cascades, bévues, poursuites, quiproquos, snacks improbables, une pointe d’absurde, de la tendresse, de l’humour en rafale et, même, une solide initiation au kung-fu. Les fans des craquants petits personnages jaunes à la salopette bleue ne seront pas déçus. D’autant qu’ils croisent la route d’un tas de nouveaux venus dans des décors grandioses (San Francisco,…).

Portée par les voix françaises de Gad Elmaleh (Gru), Claudia Tagbo (Belle Bombe), Gérard Darmon (Will Karnage), Pierre Coffin et Jonathan Cohen, entre autres, l'intrigue déménage et séduit tout à la fois à grands coups de "Banana"…

Cette sortie en salle marque la fin de la longue période de confinement qui a vu les grands studios américains, durant la pandémie, préférer sortir certains films sur leurs plateformes ou, au contraire, retarder leur sortie à plusieurs reprises, afin d’éviter de les proposer dans des salles désertées ou aux jauges réduites. Sa sortie initiale était prévue en juillet 2020.

Les Minions 2 : il était une fois Gru / Minions 2 : the Rise of Gru Origines dévoilées De Kyle Balda Scénario Matthew Fogel et Brian Lynch Avec les voix de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo Durée 1h49.