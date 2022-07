"Thor" : Natalie Portman a fait de la gonflette. Et alors ?

Ce n’est pas un spoiler : Natalie Portman endosse la cape et le marteau de Thor dans le quatrième volet des aventures du super-dieu nordique. La promo a fait grand cas du physique bodybuildé de l’actrice.

On l’a aussi surélevée sur des estrades afin de lui faire gagner quelques centimètres à côté de Chris Hemsworth.

Jane Foster (Natalie Portman) doit son retour à un vilain cancer en phase 4 et à la cure miracle que lui procure Mjöllnir, le marteau de Thor.

Est-ce un clin d’œil à l’univers cinématographique Marvel (MCU), également dans sa Phase IV ? L’état clinique de son Multivers s’approche en tout cas du stade terminal...

L’affaire ne commence pas si mal, pourtant. Dans la séquence d’ouverture, Gorr, survivant de quelque peuplade antique, voit mourir sa fille entre ses bras.

Arrivant au paradis promis par son culte, il découvre que le dieu auquel il se dévouait corps et âme est un monstre de vacuité et de cynisme. Gorr le tue. Devenu âme errante, il voue son éternité à l’extermination des divinités.

Les choses se gâtent après, avec une séquence qu'on pourrait appeler Les Asgardiens de la galaxie. Thor écoute pousser ses cheveux, se prend pour JCVD, explose le temple que lui et ses potes devaient protéger. LoL et wink...

Le réalisateur Taika Waititi, qui a apporté une légèreté et un second degré bienvenu au précédent Thor : Ragnarok, succombe à la surenchère d'oeillades ou au cabotinage de son interprète principal, Chris Hemsworth.

Film schizophrénique

On se réjouissait de retrouver Tessa Thompson en Walkyrie, à la tête du nouveau royaume d’Asgard. Mais elle n’est que la CEO d’un parc d’attractions - parfaite synthèse du MCU. Plus personne ne prend l’entreprise au sérieux.

Les bonnes intentions relèvent des alibis jetés à la tête du public woke par des scénaristes cyniques : Natalie Portman, supposée faire jeu égal en nouvelle super-héroïne, reste une faire-valoir, on offre à la communauté LGBTQ + un personnage secondaire de la saga, on évoque la transition de genre d'un autre.

Mais tout cela n’est que poudre aux yeux sans utilité dans un récit qui n’a d’autre trame que de meubler un 29e film d’un MCU qui mouline dans le vide comme le marteau de Thor.

En découle un film schizophrénique. Thor fait partie du MCU, qu’il faut alimenter à raison de deux films par an. Mais on ne sait plus que faire d’un personnage, traité comme sa propre parodie.

À quoi bon se payer l’ex-Batman Christian Bale pour jouer un tueur de dieux tellement antipathiques qu’on se fiche de leur sort ?

Russell Crowe, en Zeus en jupette est à l’image du film : une baudruche boursouflée aux accents de pacotille.

Thor : Love & Thunder Autoparodie De Taika Waititi Scénario Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale,… Durée 1h59.