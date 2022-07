"Roméo et Juliette", vieux amants à l’écran

William Shakespeare est sans doute le dramaturge le plus adapté au cinéma. Selon l'historien du cinéma Douglas Brode, Roméo et Juliette serait la pièce de théâtre la plus transposée au grand écran, avec de nombreuses variantes.

Peter Ustinov en a fait une version guerre froide ( Romanoff and Juliet , 1960). Bollywood se l'est appropriée ( Qayamat Se Qayamat Tak , 1988). Il existe même une variation belge ( Black de Adil El Arbi et Bilall Fallah, 2015).

Premières adaptations

Les amants de Vérone apparaissent pour la première fois au cinéma dans Le Diable géant ou le Miracle de la madone de Georges Méliès en 1901 (film perdu). Les historiens créditent un Italien, Mario Caserini, d'avoir signé la première adaptation stricto sensu en 1908.

En 1916, le studio Fox produit une version avec deux des premières stars du cinéma dans les rôles principaux, Francis X. Bushman (considéré alors comme “le plus bel homme du monde”) et Theda Bara (la première “vamp” du grand écran).

Les personnages déclament pour la première fois à l'écran en 1929, dans Hollywood chante et danse , une sorte de revue filmée typique des débuts du cinéma parlant et du Technicolor. L'acteur John Gilbert y récite la scène du balcon aux côtés de Norma Shearer, actrice alors en vue.

Shearer reprend le rôle de Juliette en 1936 dans l’adaptation de la pièce réalisé pour la MGM par George Cukor. Le Britannique Leslie Howard y joue Roméo. Jugé trop “arty”, le film est un échec, qui entraîne l’abandon de toute adaptation de Shakespeare à Hollywood pendant plus de dix ans.

C’est à nouveau en Italie que Roméo et Juliette trouvent leur première reconnaissance artistique au grand écran. Une première fois en 1954 dans une adaptation relativement libre de Renato Castellani, avec Laurence Harvey et Susan Shentall. Le film remporte le Lion d’or au Festival de Venise cette année-là. Le réalisateur a greffé sur le texte de Shakespeare une analyse sociale sur la lutte des classes.

Modernisation

En 1957, la comédie musicale West Side Story modernise l'histoire en transposant le récit dans un quartier pauvre de New York, où s'affrontent un gang d'Irlandais et un gang portoricain. Écrite par Arthur Laurents , avec une musique de Leonard Bernstein, des paroles de Stephen Sondheim et des chorégraphies de Jerome Robbins, le spectacle est transposé au cinéma en 1961 – tourné sur les lieux mêmes de l'action par Robert Wise. Immense succès populaire, le film remporte dix Oscars. Steven Spielberg en a signé un remake , sorti en 2021.

Célèbre et marquante en son temps, la version de Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli en 1968 se distingue parce qu'elle met en scène pour la première fois de jeunes acteurs, proches de l'âge supposé des amants.

Le film dégage une charge érotique, cohérente avec l’intrigue, mais inédite alors. Les deux interprètes, Olivia Hussey et Leonard Whiting, apparaissent nus dans certaines scènes. Ce qui suscite une polémique : ils avaient respectivement 15 et 16 ans lors du tournage. Zeffirelli opte aussi pour le réalisme de la violence dans les affrontements entre les Capulet et les Montaigu.

En 1996, Baz Luhrmann, le réalisateur du récent Elvis , transpose la tragédie de Vérone, en Italie, à la fictive Verona Beach, aux États-Unis. Le texte original est respecté, mais Luhrmann accomplit la synthèse avec West Side Story , avec des gangs urbains modernes. Il nappe sa bande-son de chansons et musiques contemporaines, qui font du film le Roméo et Juliette "de la génération MTV". Face à Claire Danes, Leonardo DiCaprio tire son épingle du jeu. Il obtient l'Ours d'argent du meilleur acteur au Festival de Berlin en 1997.