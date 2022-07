"La Maman et la Putain": un choc intact 50 ans après

L'été est propice aux ressorties de classiques. Après Le Voyage à Tokyo d'Ozu et Caro diario de Moretti, place, ce mercredi, à un monument du cinéma français : La Maman et la Putain , le chef-d'œuvre de Jean Eustache, longtemps resté invisible (malgré quelques diffusions en télé). La version restaurée en 4K par les Films du Losange qui sort ce mercredi est donc un rendez-vous cinéphile incontournable. D'autant que le grand écran est l'écrin idéal pour cette œuvre majeure qu'Olivier Assayas définit comme "le film qui avait été théorisé par la Nouvelle Vague".

Chassé-croisé amoureux, longues scènes de dialogues en chambre, au Flore ou aux Deux Magots, citations littéraires à gogo, superbe photographie noir et blanc, présence à l'écran de Jean-Pierre Léaud et Bernadette Lafont… La Maman et la Putain coche toutes les cases du rejeton tardif de la Nouvelle Vague, dans la veine de Ma Nuit chez Maud d'Éric Rohmer (producteur du film). Tout en assumant sa filiation avec les cinéastes qui lui ont mis le pied à l'étrier - ancien ouvrier de la SNCF, Eustache a débuté dans le cinéma en fréquentant les pontes des Cahiers du cinéma, où son épouse était secrétaire -, le cinéaste transcende pourtant les codes de la Nouvelle Vague, par une approche très personnelle et radicalement libre.

Scandale à Cannes

De La Maman et la Putain, on ne se souvient souvent que du scandale qu'il provoqua à Cannes en 1973. Présidente du jury, Ingrid Bergman lui accordera à contrecœur un grand prix spécial, estimant "regrettable que la France ait cru bon de se faire représenter par ces deux films, les plus sordides et les plus vulgaires du Festival" (l'autre étant… La Grande bouffe de Marco Ferreri). Cinquante ans plus tard, le film a été longuement ovationné sur la Croisette en mai dernier, où il faisait l'ouverture de la section Cannes Classics.

Quel bonheur en effet de retrouver, durant près de quatre heures qu’on ne sent pas passer, Alexandre (Jean-Pierre Léaud), ce jeune dandy germanopratin désargenté hésitant entre Marie (Bernadette Lafont), sa maîtresse officielle, qui l’entretient, et Veronika (Françoise Lebrun), jeune infirmière croisée à la terrasse des Deux Magots. Et ce alors qu’il vient de rompre avec Gilberte (Isabelle Weingarten) après une relation longue et houleuse.

Tout peut paraître exagéré, faux. Tout est pourtant vrai. Au moment où il tourne son film, Eustache vient en effet de rompre avec Françoise Lebrun, tandis qu'il vit avec Catherine Garnier et tombe amoureux de Marinka Matuszewski (qui se suicidera peu de temps après la sortie du film). Le cinéaste va même jusqu'à tourner les scènes dans l'appartement et la boutique de Marie dans l'appartement et la boutique de Catherine Garnier, qui fut costumière sur le film. "C'est le seul de mes films où le passé ne joue pas. Il correspondait à ma vie au moment même où je tournais, et la recoupait de façon parfois tragique", confiera Eustache dans sa préface à l'édition du scénario du film en 1986.

Aujourd’hui, la situation de ce ménage à trois ne choque plus, pas plus que les quelques scènes de nudité. Cette exploration de l’amour libre n’en reste pas moins d’une incroyable modernité, faisant écho aux questions actuelles d’identité, de couple et de sexualité. C’est que, si le Saint-Germain et ses mœurs décrits par Eustache n’existent plus que dans la nostalgie d’un certain cinéma français, les sentiments amoureux, complexes, contradictoires, électriques, eux, n’ont pas changé. Et, cinquante ans plus tard, le monologue final de Françoise Lebrun - un plan séquence de 12 min, la durée d’un magasin de pellicule 16 mm - est toujours aussi fort ! À le réentendre, on a d’ailleurs du mal à comprendre que le film ait pu être taxé par certains de misogyne à l’époque… Car, si le personnage masculin est sans cesse dans le plaisir de séduire, ce sont les femmes qui expriment ici sans fard leur désir sexuel.

Une œuvre tragique

Succès relatif à sa sortie (avec 343000 entrées en France), La Maman et la Putain a gagné au fil des années le statut de film culte. Si Jean Eustache réalisera d'autres films - dont Mes petites amoureuses en 1974, inspiré cette fois de sa jeunesse à Narbonne -, il est resté l'homme d'un film. Et, comme le raconte le personnage de Léaud à propos de l'un de ses amis dans le film, le cinéaste, devenu boiteux à vie suite à une chute en Grèce et en pleine dépression, se tirera une balle dans le cœur le 5 novembre 1981, dans son appartement parisien. Il avait 42 ans. Sur la porte, il avait épinglé : "Frappez fort. Comme pour réveiller un mort."

Qu'on ne s'y trompe pas, si La Maman et la Putain est une ode à la vie et à la liberté post-Mai 68, c'est aussi et surtout une œuvre tragique sur la difficulté d'aimer et d'être aimé.

La Maman et la Putain Journal d'un séducteur De Jean Eustache Scénario Jean Eustache Avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun Durée 3h40.