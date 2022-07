Marco Bellocchio, l’ombre du frère

En juillet 2021, Marco Bellocchio recevait à Cannes une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. À cette occasion, le cinéaste dévoilait, hors Compétition, son nouveau film, Marx peut attendre . Au cinéma ce mercredi, ce documentaire très personnel revient sur le suicide, en 1968, de son frère jumeau, Camillo, à l'âge de 29 ans. Depuis, cette figure du frère disparu hante la filmographie du maître italien, que ce soit dans Les Yeux, la bouche (1982), Le Sourire de ma mère (2002) ou, de façon plus allégorique, dans Sangue del mio sangue (2015).

L'idée de Marx peut attendre - "Marx può aspettare" est une phrase dite par Camillo Bellocchio à son frère, alors très engagé politiquement, un peu avant sa mort - est née de l'envie du réalisateur de filmer les siens. Le film s'ouvre ainsi sur les images d'une grande réunion de la famille Bellocchio il y a quelques années. "Là, j'ai compris quelque chose, nous confiait le réalisateur à Cannes en juillet 2021. À un moment, mon neveu Francesco porte un toast à la mémoire de son père, mort prématurément, et à Camillo, qu'il définit comme 'un ange'… C'est là que j'ai compris que le personnage de ce film devait être Camillo, mon frère disparu, en laissant de côté les divagations sur la famille. J'ai alors commencé à interroger des gens, même si beaucoup sont morts, à faire des recherches pour retrouver des petits films, des photos, des histoires, des témoignages…"

Pour le vieux maître italien de 82 ans, faire ce film recelait une dimension forcément thérapeutique. Mais, au-delà de son histoire intime, il insiste aussi sur sa démarche de cinéaste. "J'ai cherché à donner une forme, un style au récit. Au départ, je voulais reconstruire certaines scènes, avec une partie fictionnelle. Mais je me suis vite rendu compte que la forme de ce film était exclusivement basée sur un rapport direct au personnage. Au final, il n'y a plus qu'un seul élément de fiction dans le film, à la fin, quand je croise Camillo sur le pont…" explique Bellocchio.

Au centre de ce dispositif documentaire, le cinéaste a choisi de se mettre en scène en tant que narrateur et personnage à l'écran. "Tout un temps, j'ai pensé que je serais seulement réalisateur, commente-t-il. Mais, à un moment, j'ai compris que j'étais obligé de me mettre devant la caméra avec les autres membres de ma famille. Par exemple en lisant moi-même une partie de la lettre… J'ai intégré cette contradiction au film."

Un secret de famille

Dans Marx peut attendre, Marco Bellocchio évoque sa propre culpabilité, pour n'avoir pas su être à l'écoute de Camillo, trop occupé à tourner ses films à Rome et à conquérir la gloire, quand son jumeau, petit professeur d'éducation physique, restait à Piacenza, en Émilie-Romagne… Mais ce n'est pas pour lui qu'il a réalisé ce documentaire. "Pour être sincère, j'ai surtout fait ce film pour les vivants. Je ne crois pas que Camillo m'entende. Ce n'est pas que je voulais m'absoudre ou me condamner. Je voulais faire un film profondément sincère parce que, dans le passé, cette tragédie a toujours été cachée ou racontée comme une fiction. Je ne suis pas très content des Yeux, la bouche (avec Emmanuelle Riva, Lou Castel et Michel Piccoli en 1982, NdlR), le film qui parle de ce suicide, car il y a des inventions qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé. Il y a des choses vraies dans le film, mais il est trop timoré. Quand je l'ai fait il y a trente ans, je n'avais pas assez de courage et puis ma mère était encore en vie… Je ne voulais pas accepter le fait que Camillo s'était suicidé…" avoue aujourd'hui le cinéaste.

S'il ne voulait pas blesser sa mère, c'est que celle-ci, très religieuse, ne pouvait envisager le suicide de son fils. Comme le raconte Bellocchio, dans le film, à son ami jésuite Virgilio Fantuzzi, l'ancien critique de cinéma du quotidien du Vatican L'Osservatore romano. "Il est mort aujourd'hui. C'était un prêtre qui interprétait toujours mes films avec, comme clé, la recherche en moi d'une dimension religieuse. Il trouve dans le comportement de ma mère un immense amour envers son fils. Et pour lui, cela justifie notre comportement face à notre mère. À la mort de notre frère, nous avons tous inventé le fait qu'il ne s'était pas suicidé, qu'il était au paradis. Parce que ma mère avait cette obsession que, dans la religion catholique, le suicide était un péché mortel et menait à la damnation… On n'a donc pas cherché à comprendre pourquoi c'était arrivé, par faiblesse, cherchant à rassurer notre mère, on a menti. Je regrette d'avoir adopté cette attitude à l'époque. C'était une erreur", confesse Bellocchio.

Cette dimension religieuse est totalement assumée par le cinéaste athée, qui, au départ, voulait titrer son film Le Cri. "Cela pouvait correspondre au cri de ma mère face à la tragédie qu'elle vivait. J'avais même pensé à introduire une série d'images de peintures célèbres de la Madone face au Christ mort, mais aussi des images de L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Et puis s'est imposée une forme plus simple où, progressivement, la fiction a été éliminée. J'avais dès lors besoin, pour cette tragédie, d'un titre plus allusif, presque ironique. Comme c'est souvent le cas dans les œuvres d'art, on peut combiner des choses extrêmement dures avec un peu de légèreté…" sourit le vieux cinéaste, les yeux pétillants et malicieux.

Un grand cinéaste méconnu

Méconnu du grand public, Marco Bellocchio est pourtant, à 82 ans, l'un des plus grands cinéastes italiens vivants. Né près de Piacenza, en Émilie-Romagne, en 1939, il sort diplômé de deux grandes écoles italiennes : l'Académie d'art dramatique de Milan et le Centro sperimentale di cinematografia de Rome. Et, dès son premier film en 1965, Les Poings dans les poches, portrait d'un jeune homme partagé entre l'admiration pour son grand frère et un amour interdit pour sa sœur, il impose un style radicalement neuf, loin du néoréalisme alors de mise dans le cinéma transalpin. Mettant en scène la jeunesse révoltée - représentée par un merveilleux Lou Castel en écorché vif -, le film semble prémonitoire des mouvements de 1968.

Très engagé - il fut militant d'extrême gauche dans les années 1960 -, Bellocchio a, durant toute sa carrière, porté un regard acéré sur la société italienne, s'attaquant à la religion (Au nom du père en 1971), à la sexualité (Le Diable au corps en 1986), à la Démocratie chrétienne (Buongiorno, notte en 2003, sur l'assassinat d'Aldo Moro), à l'euthanasie (La Belle Endormie, avec Isabelle Huppert en 2012) ou encore à la mafia ( Le Traître en 2019). Sans oublier l'un de ses plus grands films, présenté en Compétition à Cannes en 2009, le sublime Vincere, qui revenait sur l'ascension au pouvoir de Mussolini.

Oscillant de la fresque historique à l'adaptation littéraire (Le Prince de Hombourg, d'après von Kleist en 1997), du drame familial teinté de polar (Le Saut dans le vide, qui valut à Michel Piccoli et Anouk Aimée un double prix d'interprétation à Cannes en 1980) à l'onirique, voire le fantastique (Sangue del mio sangue en 2015), la filmographie de Marco Bellocchio est d'une variété exemplaire. Et mérite d'être redécouverte.

Au petit écran : une série sur Aldo Moro

En mai dernier, un an après y avoir reçu une Palme d'or d'honneur, Marco Bellocchio était de nouveau présent au Festival de Cannes pour présenter, hors Compétition, Esterno notte , sa première incursion du côté de la série télé. Tournée pour la Rai et Arte, cette flamboyante mini-série retrace, en cinq épisodes, l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades rouges au printemps 1978, au lendemain de la signature du Compromis historique entre la Démocratie chrétienne et le Parti communiste.

Ce sujet, le réalisateur l'avait déjà abordé dans Buongiorno, notte en 2003, mais il le creuse ici au plus profond pour disséquer les liens qui unissent les différents acteurs de cette incroyable affaire, où se mêlent politique, terrorisme, raison d'État, CIA, religion… Et ce en suivant, à chaque épisode, le point de vue d'un protagoniste : Moro lui-même (Fabrizio Gifuni), son ami le pape Pie VI (formidable Toni Servillo) ou encore Francesco Cossiga (Fausto Russo Alesi), membre de la Démocratie chrétienne comme Moro et alors ministre de l'Intérieur au rôle trouble dans l'enquête…

Une série magistrale à découvrir prochainement sur Arte.