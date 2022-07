“The Gray Man” : ce que cache le film le plus cher de Netflix

En salles le 13 juillet en Belgique avant d'arriver le 22 juillet sur Netflix, The Gray Man est le film le plus cher produit à ce jour par la plateforme avec 200 millions de dollars de budget. C'est l'équivalent d'un blockbuster hollywoodien. Sauf qu'un blockbuster fait toute sa carrière en salles. Netflix joue gros avec ce film. Sur le papier, la plateforme dispose d'un succès en puissance. Mais l'enjeu est énorme.

Quels sont les atouts de The Gray Man ?

Le film est réalisé les frères Anthony et Joe Russo, tandem à succès de l'écurie Marvel. Ils ont signé Captain America : Winter Soldier, Captain America : Civil War et surtout les deux succès planétaires Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Le casting est impressionnant : Ryan Gosling, Chris Evans (l'ex-Captain America de Marvel) et Ana de Armas (Blade Runner 2049, James Bond : Mourir peut attendre). Ils sont accompagnés par une espèce de best-of de l'univers des séries chères à Netflix : Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton), Billy Bob Thornton (Fargo), Jessica Henwick (Love and Monsters), Wagner Moura (Narco) et Alfre Woodard (Luke Cage).

Chris Evans (à gauche) avec les frères Russo sur le tournage. ©Netflix

Quel est le pitch de The Gray Man ?

The Gray Man est un film d'action et d'espionnage. Dans le film, le personnage de Gosling, surnommé Six, ironise sur l'analogie avec James Bond : "007 était déjà pris" dit-il à propos de son nom de code. Côté intrigue, The Gray Man est plutôt un cousin de Jason Bourne. Six a été formé et utilisé dans le cadre d'un programme secret de la CIA, appelé Sierra. C'est un super tueur, d'une efficacité redoutable. Quand il met la main sur des secrets dangereux pour sa hiérarchie, il se retrouve traqué par les sbires du pire homme de main que ses employeurs peuvent recruter.

Ryan Gosling, un peu plus Jason Bourne que James Bond. ©Netflix

Quelle est l’origine de The Gray Man ?

Le film est l'adaptation d'un roman éponyme de Mark Greaney, publié en 2009, best-seller aux États-Unis. Ancien assistant de Tom Clancy, Mark Greaney a signé plusieurs romans de la saga du héros de ce dernier, Jack Ryan, avant de créer son propre héros, Sierra Six, un super-tueur au service de la CIA. Les droits cinématographiques de son roman ont été acquis dès 2011. Depuis, l'auteur a publié douze titres de la saga The Gray Man. Seul le premier a été traduit en français, aux éditions de l'Archipel. Un deuxième épisode de The Gray Man devrait être publié à l'automne 2022.

Chris Evans et Jessica Henwick. ©Netflix

Quels sont les points forts de The Gray Man ?

L’action, l’action, encore l’action. Et son trio principal qui s’en donne à cœur joie. Le film compte, du début à la fin, neuf scènes d’action, aux quatre coins du monde, de Bangkok à l’Europe central, avec, comme point d’orgue, une poursuite SUV-tram dans les rues de Prague, armes lourdes à l’appui.

Ryan Gosling retrouve un rôle majeur quatre ans après The First Man, tandis que Chris Evans, caché derrière la moustache très métrosexuelle de Freddy Mercury et le sadisme de son personnage, tente de faire oublier le boy-scout Captain America.

Après ses pirouettes avec James Bond, dans une unique scène de Mourir peut attendre, Ana de Armas rejoue les espionnes de choc – qui résiste au beau gosse tout en allumant tous les bad guys qui passent dans sa ligne de mire. Ou comment casser son image avant même de jouer le stéréotype de la star hollywoodienne : on la verra bientôt en Marilyn Monroe dans Blonde d'Andrew Dominik, autre production Netflix majeure de 2022.

Regé-Jean Page et Ana de Armas. ©Netflix

Quels sont les points faibles de The Gray Man ?

Exactement les mêmes. Trop d’action tue l’action. Et les frères Russo s’enferment dans une surenchère. Soucieux de montrer qu’ils peuvent mettre en scène un film sans super-héros, ils transforment Six en un surhomme increvable, infaillible, infatigable. Gosling n’offre qu’une variation musclée de son héros mutique, sauveur chevaleresque de la veuve (et, ici, de l’orpheline). Evans cabotine tant que son psychopathe en devient ridicule. Ana de Armas, tout efficace qu’elle soit, n’en reste pas moins une faire-valoir du héros.

Ryan Gosling, éternel sauveur de l'orpheline (Julia Butters). ©Netflix

Que font les Russo sur Netflix ?

L'association des wonder boys de Marvel avec Netflix peut paraître surprenante. Mais après avoir signé les deux plus gros succès du MCU (Infinity War et Endgame), les frangins ont décidé de changer d'écurie. Les frères Russo ont déjà produit pour Netflix un film d'action burné, Tyler Rake. Ce véhicule pour Chris Hemsworth est devenu un des films les plus vus de la plateforme (une suite a déjà été tournée).

Ils ont déjà signé un nouveau contrat avec Netflix pour une superproduction de science-fiction, The Electric State, adapté d'un roman graphique de Simon Stålenhag – artiste suédois dont les illustrations rétrofuturistes ont notamment inspiré la série Tales from the Loop (Amazon Prime). Le projet est co-écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely (scénaristes attitrés des frères Russo, qui ont œuvré sur The Gray Man). Le film sera produit comme The Gray Man par la société de production des Russo, AGBO.

Millie Bobby Brown (Stranger Things) est rattachée au rôle principal. Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie) serait en pourparlers. On évoque déjà un nouveau budget record de plus de 200 millions de dollars…

Que nous dit The Gray Man d’Hollywood (et de Netflix) ?

Naguère, un tel film aurait été un blockbuster estival. Il est désormais un produit de consommation express. Le projet d'adaptation de The Gray Man remonte à 2011 déjà, avec James Gray en tant que réalisateur. Le studio Sony devait le produire alors, comme une superproduction destinée au grand écran.

Le nom de Brad Pitt, alors au sommet, est cité. Il est ensuite envisagé de féminiser le rôle de Six afin de le confier à Charlize Theron (qui a fait le taf de l'espionne d'action dans Atomic Blonde).

Les Russo sont impliqués à partir de 2014. Mais le succès de Captain America : The Winter Soldier les a maintenus dans le giron de Marvel cinq ans de plus. De même, The Electric State, le prochain film des Russo pour Netflix, était à l'origine un projet cinéma du studio Universal.

Jusqu'ici les projets records de Netflix étaient attachés à des réalisateurs de prestige comme Martin Scorsese avec The Irishman. Le temps de la légitimation artistique semble révolu. La plateforme mise désormais sur l'action et le spectacle, stars à l'appui, afin d'endiguer l'érosion de ses abonnés face à une concurrence de plus en plus agressive. D'où la surenchère de budget et d'action.