"Fragile": un premier film en forme de marivaudage contemporain sous le soleil de Méditerranée

Le soleil de la Méditerranée. Des corps jeunes se déhanchant sur de la musique orientale. L'influence d'Abdellatif Kechiche est évidente dans le premier long métrage d'Emma Benestan. Née à Montpellier en 1988, la jeune cinéaste franco-algérienne le cite d'ailleurs explicitement dans son film. Rien d'étonnant d'ailleurs, puisqu'elle a participé au montage de La Vie d'Adèle et de Mektoub, my love , auquel on pense énormément.

Comme Mektoub, my love, Fragile s'intéresse en effet à une bande de jeunes à Sète. Bossant chez un ostréiculteur, Azzedine (Yasin Houicha) est fou amoureux de Jessica (Tiphaine Daviot). Ce soir, Az a décidé de demander Jess en mariage, en glissant une bague dans ses huîtres au resto. Sauf que la jeune fille s'étrangle, littéralement. C'est que, jeune actrice à la tête d'une série policière, elle s'est laissée séduire par son partenaire Giacomo (l'humoriste belge Guillermo Guiz), qui vient de rejoindre le tournage… Désespéré, Az retourne vivre chez sa mère et se console auprès de sa bande de potes, dont la pétillante Lila (Oulaya Amamra). Laquelle va l'aider à reconquérir sa chérie en lui apprenant à danser pour l'impressionner…

Si l'ombre de Kechiche est bien présente, Emma Benestan se démarque de son mentor par une approche nettement plus légère. Ses allers-retours amoureux, la cinéaste les filme avec légèreté, façon comédie romantique contemporaine, avec une bonne humeur communicative. Notamment grâce à son jeune casting impeccable, emmené par la formidable Oulaya Amamra (César du meilleur espoir en pour Divines en 2017 et revue ensuite dans L'Adieu à la nuit d'André Téchiné).

Fragile Comédie romantique De Emma Benestan Scénario Emma Benestan et Nour Ben Salem Musique Julie Roué Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Tiphaine Daviot, Guillermo Guiz… Durée 1h40.