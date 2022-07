L'actrice Julianne Moore présidera le jury du festival de Venise

L'actrice de 61 ans, Oscar de la meilleure actrice en 2015 pour "Still Alice", sera entourée des réalisateurs argentin Mariano Cohn, espagnol Rodrigo Sorogoyen et italien Leonardo Di Costanzo, de la réalisatrice française Audrey Diwan, Lion d'or en 2021 pour "L'événement", de l'actrice iranienne Leila Hatami, ainsi que du prix Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Le festival rappelle la prestigieuse carrière de Julianne Moore, la première américaine à avoir remporté, outre son Oscar, les prix d'interprétation aux trois grands festivals: à Cannes en 2014 pour "Maps to the stars", à Berlin en 2003 pour "The Hours" et enfin à Venise en 2002 pour "Loin du paradis".

Les membres du jury devront "décerner le Lion d'or du meilleur film et les autres prix officiels" de la Mostra, doyen des festivals de cinéma.