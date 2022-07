"Krypto et les super-animaux": il faut sauver Superman des griffes d’un cochon d’Inde

L’animation a toujours réussi à Batman, Superman et cie. Pourquoi ne pas tenter le coup avec Krypto, le super-chienchien ?

Krypto doit sauver Superman (et toute la Justice League…) des griffes d’un cochon d’Inde qui a développé des super-pouvoirs. Krypto reçoit l’aide d’une bande hétéroclite d’animaux exposés au même rayon que le rongeur maléfique.

Entre second degré, références pour les fans, quelques bonnes idées, un brin d’autoparodie et (beaucoup) de super-action, Krypto et les super-animaux trouve un équilibre inattendu en ne se prenant jamais trop au sérieux mais en étant réalisé avec sérieux.

Krypto et les super-animaux Super-héros De Jared Stern et Sam Levine Scénario Jared Stern et John Whittington Durée 1 h 40.