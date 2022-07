"L’Histoire de ma femme": si Léa Seydoux épate à nouveau par l’ampleur de son jeu, l’actrice vampirise tout l’écran

Malte, années 1920. Capitaine de cargo, Jakob Störr (Gijs Naber) a attrapé la maladie du marin : des douleurs intenses à l'estomac dès qu'il mange. Il demande conseil à son cook, qui lui répond : "Mariez-vous, ça ira mieux…" Un jour, alors qu'il prend un verre avec son vieil ami Kodor (Sergio Rubini), Jakob fait le pari d'épouser la première femme qui rentre dans le restaurant où ils sont attablés. Il s'agit de Lizzie (Léa Seydoux), jolie Parisienne qui accepte immédiatement de rentrer dans le jeu du loup de mer. Et quelques semaines plus tard, les voilà effectivement mariés à Paris, passant leur nuit de noces à jouer au strip-poker… Mais que fait Lizzie durant les longs voyages de son mari ? Voit-elle toujours cet Italien qui l'accompagnait à Malte ? Et qui est Dedin (Louis Garrel), cet écrivain dandy avec qui elle semble si complice ?

L’incommunicabilité dans le couple

Sous-titré Les pérégrinations de Jakob Störr en sept leçons, L'Histoire de ma femme se compose de sept tableaux étudiant ce couple mal assorti sur plusieurs années, de Paris à Hambourg. Une relation oscillant sans cesse entre passion et méfiance, chaleur et froideur. C'est que, pour le très terre à terre capitaine au long cours, sa jeune et jolie épouse, Parisienne sophistiquée, reste un mystère. Et il ne peut s'empêcher d'imaginer les pires infidélités quand il se retrouve loin d'elle, même s'il a accepté, dès le départ, que leur relation soit basée sur un jeu dont le perdant est toujours le même…

Quatre ans après avoir décroché l'Ours d'or de la Berlinale pour le magnifique et envoûtant On Body and Soul (Corps et âme), la Hongroise Ildikó Enyedi faisait son grand retour à Cannes, en juillet 2021, avec une romance en costumes beaucoup plus classique, adaptée de L'Histoire de ma femme, roman publié en 1942 par le Hongrois Milán Füst. Si elle s'intéresse toujours à un couple ayant du mal à communiquer, la cinéaste inverse ici la prémisse. On Body and Soul s'ouvrait sur un homme et une femme dont la seule possibilité de vivre réellement était de le faire, transformés en cerf et en biche, dans leurs rêves partagés. Les protagonistes de L'Histoire de ma femme choisissent, eux, de vivre leur vie comme un rêve. Ou comme un jeu…

Classicisme engourdissant

Après un film très poétique et libre, Enyedi reste cette fois enfermée dans une mise en scène classique, malgré quelques séquences oniriques liées au monde de la mer. Une mise en scène qui manque de souffle pour pouvoir se mettre au diapason de cette passion amoureuse à sens unique, teintée de perversité et de souffrance pour cet homme soumis aux caprices de sa femme. Difficile, dès lors, d’embarquer, pendant près de trois heures, dans cette reconstitution historique un peu poussiéreuse.

Sur ce thème de l'incommunicabilité au sein du couple, le Japonais Ryusuke Hamaguchi se montrait plus subtil et pertinent avec le superbe Drive My Car , présenté la même année en Compétition cannoise. Et si Léa Seydoux épate à nouveau par l'ampleur de son jeu, face au falot acteur néerlandais Gijs Naber, l'actrice vampirise tout l'écran. Ce qui correspond heureusement parfaitement à son rôle…

The Story of My Wife / L'Histoire de ma femme Drame Scénario et réalisation Ildikó Enyedi (d'après le roman de Milán Füst) Photographie Marcell Rév Montage Károly Szalai Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Romane Bohringer… Durée 2h49.