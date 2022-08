"L’Année du requin": entre parodie des "Dents de la mer" et film de gendarmes, l’essai prend très vite l’eau

Une carrière à sauver les chats dans les arbres… et à surveiller une population qui passe son temps les pieds dans l’eau. L’ambiance n’a rien de trépidant à La Pointe, station balnéaire sans histoire qui redoute seulement d’être envahie par les Parisiens.

À 49 ans, Maja (Marina Foïs) peut partir à la retraite anticipée à la grande satisfaction de son mari (Kad Merad). Pour son dernier jour, elle hérite de deux Allemands tombés en panne à quelques miles de la côte. Une intervention rondement menée qui la ramène insatisfaite au poste de gendarmerie. Quand les signes se multiplient d’une possible attaque de requin, Maja est galvanisée : elle tient sa chance de finir sa carrière en beauté.

Bien loin des plages de Californie, le duo Ludovic et Zoran Boukherma se joue du décor des Landes dans cette parodie de film de requins façon bouillabaisse et aïoli. Mais dans l’équipe de gendarmes, aucun n’a l’humour ou la bonhomie de l’escouade imaginée par Girault dans les années 60. Même cette référence-là ne crée aucun ricochet.

La réalisation, riche en gros plans et en angles biaisés, peine à provoquer la connivence. Malgré l'énergie de Marina Foïs (plus intéressante dans Las bestias) et la tchatche des deux Bernard - animateurs survitaminés -, les clins d'œil à Spielberg tombent à l'eau… On sourit parfois, face à cette parodie franchouillarde, mais on reste loin de l'hilarité. En résulte un film de vacances - façon Les Dents de la baie - qui plaira à un public extrêmement conciliant…

L'Année du requin Parodie De Ludovic et Zoran Boukherma Scénario Ludovic et Z. Boukherma Avec Marina Foïs, Kad Merad, Pascal Zadi Durée 1h27.





©D.R.