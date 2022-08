Marilyn Monroe : les cinq visages du mythe

"Les gens ne me connaissent pas" confie Marilyn Monroe à Richard Meryman. Ce 4 juillet 1962, le journaliste note que la star s'exprime "avec mélancolie". Il ne sait pas qu'il recueille sa dernière interview. Elle paraît dans Life le 3 août. Le 5 août, le corps de Marilyn est retrouvé dans sa villa de Brentwood, à Los Angeles.

L’autopsie conclut à un “suicide probable” dû à un surdosage de barbituriques. Ce “probable” fait fantasmer depuis.

Selon une étrange règle non écrite, mourir en pleine gloire, si possible de ses excès, garantit une forme de culte : James Dean, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse...

Être assassiné aussi : Che Guevara a mieux vieilli que Fidel Castro, John F. Kennedy et Martin Luther King sont encore des légendes, La popularité de John Lennon résiste à celle de l'increvable Paul McCartney...

Marilyn était bigger than life, mais aussi bigger than death.

Mais la connait-on vraiment ?

Norma Jeane Dougherty photographiée pour Yank Magazine. ©CC U.S. Army/David Conover

1. La pin-up

Marilyn Monroe est une falsification, dès sa naissance, le 1er juin 1926. Sa mère Gladys, mariée à Martin Edward Mortensen, choisit le prénom de Norma Jean. L'enfant est inscrite à l'état civil sous le nom de Norma Jeane Mortenson. Le "e" de Jeane est ajouté selon l'usage et le nom de Mortensen est mal retranscrit. Quand ce dernier quitte Gladys, elle baptise Norma Jeane du nom de son premier époux, Baker.

Gladys, schizophrène, multiplie les allers-retours en institution psychiatrique. Norma Jeane passe d’orphelinats en familles d’accueil.

À 16 ans, la jeune fille épouse son voisin James Dougherty. C’est la guerre. James s’engage dans la marine. Norma Jeane travaille dans une manufacture de parachutes militaires.

En 1945, Le photographe David Conover, qui œuvre pour le magazine de l'armée Yank, l'y croise. "Ta place n'est pas ici" lui lance-t-il. Elle devient la pin-up favorite des militaires.

Norma Jeane rêve d’être actrice. Elle a vingt ans quand elle retient l’attention d’un cadre de la 20th Century Fox. Ben Lyon lui conseille de divorcer et de changer de nom. Il suggère Marilyn. Une amie propose le nom de jeune fille de Gladys, Monroe. Marilyn Monroe signe avec la Fox un premier contrat de six mois le 26 juillet 1946.

Marilyn Monroe dans sa robe fourreau de "Quand la ville dort" : "qui est cette blonde ?" demande le public... ©20th Century Fox

2. La starlette

"Marilyn Monroe était la femme la plus sexy au monde. Dans la vie, elle était quelconque." Kirk Douglas l'a résumé : Marilyn était un artifice.

En février 1946, elle éclaircit et lisse sa chevelure sur les conseils d’Emmeline Snively, sa patronne de l’agence Blue Book Modeling Agency.

En 1950, elle attire l'attention de l'agent artistique Johnny Hyde qui l'emmène chez Michael Gurdin, "le chirurgien esthétique des stars". il parachève la métamorphose de Norma Jeane en Marilyn : menton affiné, nez raboté. Elle devient blond platine dans Chérie je me sens rajeunir de Howard Hawks (1951).

Avec Jane Russell dans "Les hommes préfèrent les blondes" : la blonde exprime un talent pour la comédie. ©20th Century Fox

3. L’actrice

La jeune actrice affronte le mépris du patron de la Fox, Darryl F. Zanuck qui l’appelle “tête de paille”. Il a déjà sa star blonde, Betty Grable.

La starlette a un physique (et "le plus beau cul d'Hollywood" selon Groucho Marx qui la côtoie dans La pêche au trésor en 1949) mais guère d'autres atouts.

Elle améliore sa technique auprès de Natasha Lytess, professeur d'art dramatique de la Fox. Un de ses premiers rôles marquants se confond avec Marilyn. Elle est la "nièce" nymphette d'un vieil avocat dans Quand la ville dort de John Huston (1950) alors qu'on s'interroge sur la nature des faveurs accordées à son Pygmalion, Joe Schenck, cadre septuagénaire de la Fox.

Joseph L. Mankiewicz est le premier à distinguer en elle un "grand talent". Il l'engage pour Ève (1950). Le rôle est bref mais elle crève l'écran. Le courrier afflue à la Fox : "Qui est cette blonde ?" Zanuck voit vert, comme les dollars, ravale sa fierté et lui signe un nouveau contrat de sept ans.

Howard Hawks, qui la dirige dans Chérie, je me sens rajeunir (1952), la trouve "foutrement stupide" et "vulgaire". Mais il reconnaît que "la caméra l'aime".

"Sept ans de réflexion" pendant son contrat de sept ans avec la Fox. ©20th Century Fox

4. La star

La suite appartient à l'histoire du cinéma. Trouble femme fatale dans Niagara d'Henry Hathaway (1952), elle forge son personnage de blonde sexy mais drôle dans les succès populaires Les hommes préfèrent les blondes (1952) et Certains l'aiment chaud (1959) – qui encadrent sa période au sommet. Elle livre la scène qui l'immortalise à jamais : la robe soulevée sur une bouche d'aération dans Sept ans de réflexion de Billy Wilder.

En 1955, sa popularité est à son comble : elle reçoit cinq mille lettres chaque jour. Ses cinq derniers films totalisent 50 millions de dollars (un demi-milliard aujourd’hui). Elle crée sa société de production, fait rare pour une actrice à l’époque.

Elle peaufine son apprentissage auprès du célèbre Lee Strasberg et de sa femme Paula. Le mentor de l'Actor's Studio affirmera : "J'ai travaillé avec des centaines d'acteurs et actrices, et il n'y a que deux qui sont bien meilleurs que les autres : Marlon Brando et Marilyn Monroe."

En 1959, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder est un succès, couronné de cinq nominations aux Oscars et un Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical.

Mais l'actrice doute encore. "J'ai toujours ce sentiment secret que je suis vraiment un imposteur ou quelque chose qui sonne faux." La présence de Paula Strasberg sur les tournages excède les réalisateurs et accentue sa réputation d'actrice difficile. Billy Wilder exclut toute nouvelle collaboration d'une boutade : "Mon médecin et mon banquier m'ont fait comprendre que je suis trop vieux et trop riche pour la diriger à nouveau".

Marilyn démontre ensuite sa puissance tragique dans Les désaxés de John Huston (1961). Elle y côtoie son idole, Clark Gable. Personne ne sait que le film est le testament des deux acteurs.



Les adieux : avec Clark Gable dans "Les Désaxés" ©20th Century Fox

5. La people

"Si je suis une star, c'est au public que je le dois. Pas au studio qui m'employait, mais au public" dit-elle à Richard Meryman en 1962.

Au public, mais aussi à sa médiatisation. En mars 1952, à la veille de la sortie de Niagara, le photographe Tom Kelley vend les photos de nu de l'actrice prises trois ans plus tôt. La Fox intime à Marilyn de nier en bloc.

Au contraire, elle se confie à une journaliste : elle avait désespérément besoin des 50 dollars (600 euros aujourd’hui) payés pour cette séance.

Comme on dirait aujourd'hui : "There's no such thing as bad buzz" ("Rien de telle qu'une polémique"). Un mois après, Life lui consacre sa première Une sous le titre "The Talk of Hollywood" ("Celle dont tout Hollywood parle").

Elle épouse en 1954 l’ancienne vedette de base-ball, Joe DiMaggio. Le mariage dure huit mois. Deux ans plus tard, elle se marie avec le dramaturge Arthur Miller, rencontré cinq ans plus tôt. La presse les surnomme “l’écervelée et l’intello”.

Elle aurait eu pour amants Frank Sinatra, Marlon Brando, Yves Montand, entre autres… Rares sont ceux qu’elle a croisés qui n’ont pas affirmé après avoir eu une aventure. Même le dernier à avoir touché son corps, le médecin légiste Thomas Noguchi en a fait commerce dans ses mémoires.

Et puis, il y a les Kennedy : la star, le président, voire son frère Robert. La nature précise de leur relation reposerait dans les archives du FBI…

L'escapade de Marilyn en plein tournage de l'inachevé Something's Got to Give pour aller minauder "Happy Birthday" à JFK est le chant du cygne d'une star qui confie deux jours avant sa mort : "Parfois je suis un peu triste, parce que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me jugerait sur ce que je sens, et pas sur ce que je suis."