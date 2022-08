"Vaillante": l’ode féministe fleure l’opportunisme

Georgia a toujours rêvé d’être pompière, comme son père Shawn. Lui a renoncé, pour devenir tailleur afin d’élever sa fille.

Dans le New York des années 1930, être combattante du feu est encore une utopie. Il en faut plus que ça pour arrêter la vaillante ado (et le cinéma d’animation).

Quand une vague d’incendies ravage les théâtres de Broadway et provoque la disparition des pompiers de la ville, Shawn reprend du service et Georgia se travestit afin d’intégrer sa brigade.

Pur divertissement

Producteur de nombreux films à succès (L'Arnacœur, Intouchables, Le Sens de la fête,…), le Français Laurent Zeitoun s'attaque à la réalisation, épaulé de Theodore Ty (qui a fait son baptême du feu chez Disney et DreamWorks).

Ce pur divertissement à tous les atours des productions européennes qui singent les Américains. Les échelles de pompiers deviennent les montagnes russes d’un parc d’attractions, la reconstitution du New York Art Déco est kitsch et criarde.

L’ode féministe, pour touchante qu’elle soit, fleure l’opportunisme : l’audace pionnière de la jeune héroïne est noyée dans un scénario prétexte et artificiel qui en réduit la portée.

En bons pros, Zeitoun et Ty ficellent solidement leur package. Mais ladite ficelle est un peu grosse.

Vaillante Animation dégenrée De Laurent Zeitoun et Theodore Ty Scénario Laurent Zeitoun, Lisa Hunter, Jennica Harper et Daphne Ballon Avec les voix de Alice Pol, Vincent Cassel, Elie Semoun Durée 1h33.