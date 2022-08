La fake news autour de la mort de Marilyn Monroe

Le dimanche 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvé morte dans sa villa du 12305 Fifth Helena Drive, à Brentwood, Los Angeles. Il sera établi que la star est décédée la veille des suites d’un surdosage de barbituriques.

La dépêche de l'Associated Press qui annonce la nouvelle grave la légende : "Blonde et belle, Marilyn Monroe, symbole fascinant de la vie excitante, gaie et fastueuse de Hollywood, est morte tragiquement dimanche. On a retrouvé son corps nu dans son lit. Elle s'est probablement suicidée. Elle avait 36 ans. La star, dépressive depuis longtemps, tenait un téléphone dans une main. Tout près, une boîte de somnifères vide."

Le suicide "probable" suscite tous les fantasmes depuis soixante ans. Le téléphone dans la main, aussi : qui appelait-elle ? Une ambulance aurait stationné devant chez elle dans la nuit. L'autopsie révèle que la star est morte avant minuit, le 4 août. La chronologie du médecin qui a appelé la police à 4 h 25, le 5, est incohérente.

La thèse de l’assassinat

Début mai, encore, Arte diffusait un documentaire Mort d'une icône – Le mystère Marilyn Monroe. Il s'appuie sur le livre Les vies secrètes de Marilyn Monroe (1985) du journaliste britannique Anthony Summers.

On y ressort la thèse de l'assassinat, mâtiné de beaucoup de conditionnels et d'affirmations péremptoires : "Qui aurait eu intérêt à la tuer ? interroge le dossier de presse. "Son psychiatre, Ralph Greenson, qui risquait de ne plus exercer si ses probables relations sexuelles avec elle s'ébruitaient ? Le président John F. Kennedy, et son frère, Bobby Kennedy, ministre de la Justice, avec qui Marilyn Monroe entretenait une liaison ?"

Dans un autre livre, Marilyn Monroe : enquête sur un assassinat (1998), Don Wolfe a compilé sans vergogne le ban et l'arrière-ban des protagonistes de tous les complots des années 1960.

Marilyn était la maîtresse de JFK depuis 1950. Elle a été aussi celle de Bobby. Les frères se l'échangeaient comme un "morceau de viande".

Leur beau-frère, l’acteur Peter Lawford jouait les entremetteurs. Frank Sinatra faisait le lien avec le parrain mafieux Sam Giancana. Les oreilles du FBI écoutaient ce joli monde pour les délices de son directeur J. Edgar Hoover…

C’est parce qu’elle aurait menacé de tout dévoiler (avec quelques secrets d’État recueillis sur l’oreiller) qu’il a fallu faire taire Marilyn.

Une ambulance emmène le corps de Marilyn Monroe, le matin du 5 août 1962. ©AFP

Des personnages de roman noir

Summers comme Wolfe citent nombre de témoignages apocryphes, dont celui de Robert Slatzer, qui surgit du néant en 1972 avec le livre The Life and Curious Death of Marlyn Monroe où il affirme avoir été le sex-friend et le confident de la star depuis 1948.

Dans leurs bibliographies respectives, on trouve un opuscule de 70 pages, L'Étrange mort de Marilyn Monroe, autoédité en 1964 par Frank A. Capell.

Ce livre est la pierre angulaire des théories du complot autour de la mort de Marilyn. Il est nourri par des personnages dignes d’un roman noir : un flic extrémiste, un zélote anticommuniste et un journaliste à scandale.

L'avant-dernier acte de la vie de Marilyn est connu. Elle est dépressive. Alors qu'elle a fait une fausse couche, son ex-mari, Arthur Miller, va être papa. La star est à couteaux tirés avec le studio Twentieth Century Fox et le réalisateur George Cukor qui l'ont virée du tournage de Something's Got to Give. Elle voit son psy, Ralph Greenson, tous les jours. Elle abuse des somnifères et de l'alcool.

La chambre de l'actrice. ©AFP

La source des suspicions

La suite est plus floue, suite à des témoignages contradictoires. Le 4 août, Marilyn aurait pris du Nembutal, un anesthésiant utilisé comme somnifère, prescrit par son médecin Hyman Engelberg. Incapable de dormir, elle appelle Ralph Greenson. Il demande à sa gouvernante Eunice Murray de lui faire un lavement au chloral, un sédatif.

Prévenus par la gouvernante, inquiète, Greenson et Engelberg découvrent le corps de leur patiente à 3 h 40. Ils n’appellent la police qu’une heure plus tard….

Le sergent de police Jack Clemmons prend l’appel. Il est le premier sur les lieux, avant d’être remplacé par un officier de grade supérieur. Clemmons affirmera qu’on lui a retiré le dossier. Inexact : il n’appartenait pas à un sergent de rang d’enquêter.

Clemmons n’est pas un policier ordinaire. Il est affilié à un groupuscule d’extrême droite, le Police and Fire Research Organization, obsédé par les activités subversives antiaméricaines, donc communistes.

Six semaines après la mort de Marilyn, Maurice Ries, président d’une autre association anticommuniste, présente Clemmons à Frank Capell.

Marilyn et les communistes

Capell est un "chasseur de rouge" autoproclamé. Il a créé le "Bureau des activités subversives", organe indépendant qui constitue des dossiers sur les personnalités soupçonnées de sympathies communistes. Après une condamnation pour corruption, il lance The Herald Of Freedom, un organe de presse d'extrême-droite.

La mort de Marilyn le titille. La “bombe blonde” est liée au communisme. Son ex-mari, Arthur Miller a refusé de témoigner devant la commission des activités antiaméricaines pendant la chasse aux sorcières. Marilyn l’a soutenu. Elle en a tiré la réputation d’être une gauchiste.

Sa proximité avec John et Robert Kennedy, honnis de la droite radicale de l’époque, donne du grain à moudre à la machine à rumeurs de ceux qui haïssent le président et son frère.

L’échotier d’Hollywood

Capell recueille le témoignage de Clemmons et distille les “doutes” du policier vers l’échotier le plus célèbre et craint d’Hollywood, Walter Winchell.

Acteur de music-hall raté, Winchell a pratiquement inventé le journalisme à scandale dans les années 1920. Au sommet de sa renommée, en 1943, mille journaux publient ses chroniques. Cinquante millions d’Américains (soit un tiers de la population à l’époque) le lisent. Il a micro ouvert à la radio. Polémiste de son temps, il fait flèche de toute rumeur.

Quand on le soupçonne d'être communiste, l'échotier devient un ardent maccarthyste. Au milieu des années 1950, il anime à la télévision le Walter Winchell Show, prototype des talk-shows outranciers modernes.

Winchell est un ami de Joe DiMaggio, l’autre ex-mari de Marilyn, qui déteste les Kennedy.

Walter Winchell et Marilyn en 1953. ©DR

La fabrique d’une rumeur

En août 1963, Winchell publie un article intitulé “Un an après, l’assassin de Marilyn Monroe est toujours libre !”, nourri des tuyaux de Capell. Il affirme qu’un homme important, marié, a poussé Marilyn au suicide.

Rebondissant sur ces allégations, Maurice Ries, le lien entre Capell et Clemmons, affirme que Marilyn s’apprêtait à révéler sa relation avec Robert Kennedy. Conclusion : le frère du président, ministre de la Justice, a décidé de se débarrasser de la star.

Frank Capell cite à son tour Ries et l'article de Winchell, dont il est l'instigateur, dans L'Étrange mort de Marilyn Monroe. Ou comment faire cautionner une rumeur avant de la propager.

Fred Lawrence Guiles, auteur de la première biographie sur Marilyn, Norma Jean : the life of Marilyn Monroe (1969), reprend les allégations de Capell, évoquant un "avocat marié" qui occupe de "hautes fonctions d'État" – portrait craché de Bobby Kennedy.

Le directeur du FBI J. Edgar Hoover, qui déteste cordialement les Kennedy, surtout Robert, laisse courir la rumeur. Dans ses mémoires, l'ancien directeur adjoint du FBI, William Sullivan affirme : "Les racontars sur Bobby Kennedy et Marilyn Monroe n'étaient que des racontars. Ils ont été propagés par un prétendu journaliste, d'extrême-droite. J. Edgar Hoover soufflait joyeusement sur les braises".



Tous les marchands de complots ou de sensationnel en ont tiré profit depuis. Comme l'a écrit Nick Tosches dans Dino (1992), Marilyn et les Kennedy sont devenus "les vedettes d'un soap opera infini dans l'au-delà."

La vérité... "probable"

Loin des hypothèses sensationnalistes, se niche, dans la masse des ouvrages consacrés à Marilyn, le plus sérieux au titre modeste : Marilyn Monroe : la biographie de Donald Spoto (1993), confirmé en 2005 dans le documentaire Autopsy : The Last Hours of Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe est morte suite à une erreur de son analyste, Ralph Greenson. Fasciné par les stars, Greenson en fait sa patiente unique. Quand Marilyn l’appelle, en pleine insomnie, elle ne lui dit pas qu’elle a déjà pris du Nembutal, prescrit par son médecin, Hyman Engelberg.

Greenson demande à la gouvernante Eunice Murray, de lui administrer un lavement au chloral – identifié à l’autopsie. La combinaison de ce sédatif et du Nembutal provoque un accident vasculaire. Marilyn sombre dans le coma.

Quand Engelberg et Greenson arrivent à son chevet, ils ne parviennent pas à la ranimer. Ils appellent une ambulance, la renvoient, hésitent avant d’appeler la police, ce qui explique le décalage de plusieurs heures entre le décès de Marilyn et l’appel à la police, qui alimente toutes les théories.

La vérité est restée dans leur conscience. Greenson est mort en 1979. Engelberg en 2005.